Captan a chofer usando pequeño espejo como retrovisor y afirman: “Es un bus moderno”

Una inusual escena captada en un bus interprovincial se viralizó rápidamente en redes sociales, generando comentarios divididos entre asombro y humor. El video muestra a un conductor utilizando un pequeño espejo portátil en lugar de los retrovisores tradicionales, lo que provocó una oleada de reacciones y debates sobre la seguridad y la modernidad en los sistemas de transporte en el Perú.

Captan a chofer usando pequeño espejo como retrovisor

En las imágenes, grabadas desde el interior del vehículo, se observa cómo el chofer sostiene un diminuto espejo con la mano para revisar el tráfico detrás de la unidad. Esto se debe a que el bus no cuenta con retrovisores laterales convencionales.

Clip acumula alrededor de 600.000 visualizaciones. Foto: TikTok

Aunque la escena podría parecer un descuido mecánico o una improvisación peligrosa, el autor del video explicó que estas unidades modernas han sustituido los retrovisores tradicionales por cámaras que transmiten imágenes en tiempo real al interior del vehículo. "Ese bus ya tiene retrovisor por cámara", confirmaron algunos usuarios familiarizados con este tipo de tecnología.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes?

Pese a esta aclaración, la curiosa manera en que el conductor utiliza el pequeño espejo portátil llamó la atención de los pasajeros y desató un debate en redes sociales. Algunos consideraron que la imagen era representativa de la creatividad y adaptación peruana, mientras que otros se preocuparon por la seguridad de este tipo de prácticas.

"Los camiones y buses modernos ya no llevan retrovisores sino cámaras de video al interior del coche", comentaron algunos, defendiendo el avance tecnológico que muchas empresas han implementado en sus flotas.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con esta visión. Algunos usuarios expresaron su preocupación, sugiriendo que podría tratarse de una grave falla técnica o una medida provisional ante la falta de mantenimiento adecuado. "Es parte de nuestro día a día, estamos expuestos a todo, y eso no es una falta porque ese carro no salió sin retrovisor", argumentó un usuario. Otros, en tono humorístico, celebraron la habilidad del conductor, calificándolo como "Chofer nivel Dios".

La situación, entre la controversia y las risas, destacó la importancia de mantener un balance entre tecnología y seguridad en el transporte público. Mientras algunos ven en estas innovaciones una mejora hacia sistemas más modernos y eficientes, otros señalan que las condiciones en las que operan estos vehículos aún dejan espacio para preocupaciones legítimas sobre la seguridad de los pasajeros y otros conductores en las carreteras.