Peruano lleva su bolsa de arroz a pollería y usuarios dicen: “Miramos, pero no juzgamos”

Un curioso hecho captado en una pollería de Perú causó revuelo en redes sociales, generando risas y comentarios de usuarios que se sintieron identificados. El protagonista del video es un joven que, decidido a disfrutar al máximo de su plato de pollo a la brasa, hizo algo que pocos se atreven a realizar en público: llevar su propia bolsa de arroz graneado.

Peruano lleva su bolsa de arroz a pollería

En el video, que rápidamente se volvió viral en TikTok, se observa al joven peruano acomodándose en la mesa de la pollería con su plato de pollo a la brasa, un platillo tradicionalmente acompañado de papas fritas.

Clip es viral. Foto: TikTok

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el joven abre una bolsa con arroz blanco graneado y cuidadosamente hace un espacio en su plato. Acto seguido, comienza a mezclar su pollo con el arroz, disfrutando cada bocado mientras ignora las miradas curiosas de quienes lo rodean.

El clip no tardó en llamar la atención de los usuarios, ya que la combinación de pollo a la brasa con arroz no es común en restaurantes. Aunque para algunos fue una sorpresa, otros confesaron que también les gustaría hacerlo, pues el arroz, como es bien sabido, es un alimento imprescindible en la dieta diaria de los peruanos.

“Los peruanos somos arroceros por naturaleza”, escribió un usuario, mientras otro agregó: “Con arroz es más rico, ya lo intenté una vez en casa”.

"Ya nos pusiste en evidencia"

Las reacciones no pararon allí, y el video generó una ola de comentarios que mezclaron humor y empatía. “Todos lo pensamos, pero pocos nos atrevemos”, comentó una persona, mientras otra señaló con ironía: “Mañana llevo mi arroz, no me juzguen”. Otros usuarios admitieron haberse sentido identificados: “Me sentí bien identificada, yo siempre termino pidiendo arroz extra”, y uno más confesó: “Es que así solo con papas no llena, con el arroz uno queda satisfecho”.

Finalmente, el curioso gesto del joven sirvió para evidenciar lo arraigado que está el arroz en la gastronomía peruana. Mientras algunos lo consideraron una "genial idea", otros simplemente reconocieron que el protagonista del video hizo lo que muchos han pensado, pero nunca se atrevieron a hacer. “Ya nos pusiste en evidencia”, bromeó un usuario, cerrando con buen humor una escena que ha conquistado a miles en redes sociales.