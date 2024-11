Peruano en China sorprendido al ver como es la hora del almuerzo en empresa asiática: “Parecen robots”

Un ciudadano peruano en China causó sorpresa en redes sociales al compartir un video sobre su experiencia trabajando en una empresa asiática. En el clip, relata cómo es el ambiente laboral en su lugar de trabajo, destacando las diferencias culturales que encontró respecto a la forma en que los empleados descansan en la hora del almuerzo.

Su experiencia despertó diversas reacciones y opiniones entre los usuarios peruanos que también han reflexionado sobre las costumbres laborales de cada país.

Siesta en China. Foto: TikTok

Peruano en China sorprendido al ver como es la hora del almuerzo

En el video, el joven peruano utiliza un tono bajo para relatar que las horas de descanso en China son muy distintas a las de su país natal, Perú. Explica cómo los empleados chinos parecen tener una rutina muy organizada y disciplinada.

Según él, los chinos trabajan arduamente, pero cuando llega la hora del almuerzo, optan por desconectarse completamente. Para su sorpresa, muchos de sus colegas chinos aprovechan ese momento para dormir. Lo peculiar es que no buscan un lugar apartado, sino que lo hacen en sus propios escritorios, que cuentan con una silla que se convierte en una especie de cama de 180 grados para descansar cómodamente.

El peruano también describe que quedó impactado por esta práctica porque en su experiencia en Perú no es algo común ver a trabajadores durmiendo durante sus horas de descanso.

"Ellos parecen que trabajan mucho, pero cuando llega la hora del almuerzo, parece como si tuvieran un botón de apagado. Es algo que solo he visto acá en China", mencionó el joven. Esta rutina no solo se trata de una siesta breve, sino de un tiempo que los trabajadores dedican específicamente para recargar energías, algo que el peruano no había visto de manera tan organizada en su país.

"Una mente descansada produce más"

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Varios usuarios comentaron que, aunque en Perú algunas personas sí toman una siesta después de almorzar, no es una práctica generalizada ni tan evidente como en China, donde parece ser parte de la vida diaria.

"Eso es disciplina", afirmó un usuario, mientras que otro añadió: "Productividad, una mente descansada, produce más". Muchos coincidieron en que esta rutina refleja un alto grado de disciplina y autocuidado que se aprende desde pequeños.

Otros comentarios hicieron alusión a las diferencias culturales entre Perú y China. Un usuario bromeó diciendo: "En Perú la hora de dormir es en el retorno en el bus", haciendo referencia a lo habitual que es que los trabajadores peruanos aprovechen el transporte público para descansar un poco.

Algunos también destacaron la importancia de tener un buen descanso para mejorar la productividad, mientras que otros simplemente se mostraron sorprendidos por la organización y costumbre de los empleados chinos.