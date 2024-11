Muñeco de pollería saca los pasos prohibidos y usuarios bromean: “Sepáreme un cuarto con el pollo”

Una singular escena fue captada en las afueras de una conocida pollería en Perú, donde un muñeco de pollo se robó el protagonismo al desplegar toda su creatividad y ritmo para atraer clientes. En el video, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, se puede ver cómo el personaje, enfundado en un disfraz de pollo, se mueve con una energía contagiante, logrando captar la atención de los transeúntes y arrancando sonrisas por doquier. La curiosa escena se convirtió en tendencia y no tardó en ser compartida en diversas plataformas digitales.

Muñeco de pollería saca los pasos prohibidos

En el video se observa a un joven vestido con un traje de pollo, quien no se limita a hacer movimientos convencionales, sino que lleva el baile a otro nivel. Utilizando una silla como accesorio, el "pollito" empieza a bailar al ritmo de la conocida canción "Earned It" de The Weeknd, interpretando pasos sensuales que sorprendieron a los presentes.

Clip es viral. Foto: TikTok

La escena de este "pollo bailarín" es tan inesperada y divertida que generó carcajadas entre quienes se encontraban cerca de la pollería, atrayendo aún más miradas curiosas.

Las expresiones del joven y la forma en la que se movía demostraban una dedicación especial, poniendo todo de sí para hacer de su actuación algo inolvidable. Cada paso estaba perfectamente sincronizado con la música, y su sentido del humor elevó la experiencia, haciendo que la escena se quedara grabada en la mente de quienes tuvieron la suerte de presenciarla. No solo logró entretener al público presente, sino que el video cruzó fronteras virtuales, recibiendo alrededor de 7 millones de vistas en TikTok.

"Se ve que el pollo lo venden caliente"

Los usuarios no tardaron en reaccionar ante este peculiar y gracioso episodio, destacando el entusiasmo y el esfuerzo del joven detrás del traje. Comentarios como "Se merece un aumento" o "Se ve que el pollo lo venden caliente" reflejaban la admiración y el humor de la audiencia, que disfrutó de la creatividad de la pollería para atraer clientes. Otros incluso hicieron bromas sobre el nombre del establecimiento, el cual, según mencionaban, se llamaba "Pollito regalón", lo que aún aumentó más la gracia de la situación.

Los comentarios también incluyeron frases cargadas de humor como "50 plumas de pollo" y "1/4 cuarto con el pollo, por favor", haciendo referencia al nivel de entrega que mostró el joven en su papel de pollo bailador.