Salvadoreña viaja al Perú por primera vez y su reacción al probar ceviche es viral: “Es de otro mundo”

Una joven salvadoreña contó detalles sobre su primer viaje a Perú, una experiencia que pronto se convirtió en viral gracias a su entusiasmo por descubrir el nuevo destino. Al llegar, la extranjera quedó profundamente impresionada por diversos aspectos del país, destacando especialmente la rica gastronomía peruana y la cálida actitud de su gente. Su relato, compartido en redes sociales, capturó la atención de miles de usuarios que se sintieron identificados y fascinados por su vivencia.

El choque cultural es una realidad para muchos extranjeros que visitan Perú, ya que las diferencias en costumbres, lenguaje y ritmo de vida pueden generar adaptaciones significativas. La joven mencionó que enfrentó varios desafíos al adaptarse a la vida peruana, lo que le permitió crecer y apreciar aún más la diversidad cultural del país.

Salvadoreña resalta el sabor del ceviche peruano

En un video publicado en TikTok, la joven relató su primera impresión al llegar a Perú. Uno de los aspectos que más le llamó la atención fue la complejidad para movilizarse en el país. "Es más grande que Centroamérica", comentó, señalando que los trayectos pueden demorar varias horas, a diferencia de El Salvador, donde los desplazamientos son más rápidos y sencillos. Esta diferencia en la infraestructura y el tamaño territorial representó un ajuste importante para ella.

Otro de los puntos destacados en su video fue la gastronomía peruana, que la dejó maravillada. "Tampoco sabía lo deliciosa que es su comida, no sabía ni siquiera cuál era la comida típica de Perú. Recuerdo que mi primer fin de semana en Perú me dieron ceviche, dije ‘Noo, esto es de otro mundo’. He engordado unos 10 kilos creo", detalló la joven, evidenciando su amor por los sabores peruanos.

Además, mencionó la complejidad de las jergas locales y elogió a los peruanos por su dedicación: "Aquí la gente busca su chamba". Estas observaciones reflejan su adaptación y admiración por la cultura local.

Las reacciones de los usuarios en redes sociales fueron abundantes y positivas, resaltando la excelencia de la gastronomía peruana y los múltiples reconocimientos internacionales que ha recibido.

Muchos comentaron sobre la calidad y variedad de los platillos, coincidiendo con la experiencia de la joven. Además, usuarios de diferentes partes del mundo compartieron sus propias historias y recomendaciones, creando una comunidad virtual que celebra y promociona la riqueza culinaria de Perú. "El ceviche es lo mejor del mundo", "No hay nada como el sabor peruano", "Juraba que eras peruana", "El pollo a la brasa también es un plato top", resaltaron usuarios.