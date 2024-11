Profesor descubre que alumnos usaron ChatGPT en trabajo universitario y causa debate: “Salió 100%”

"Que no lo vean mis profesores", reaccionaron usuarios. Foto: composición LR/ TikTok

"Que no lo vean mis profesores", reaccionaron usuarios. Foto: composición LR/ TikTok

La inclusión de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT en el ámbito educativo transformó significativamente la manera en que estudiantes y docentes interactúan con el conocimiento. Estas tecnologías permiten un acceso rápido a información, facilitan la elaboración de contenidos y promueven nuevas metodologías de aprendizaje. Sin embargo, su integración también genera debates sobre la autenticidad del trabajo académico y la ética en el uso de dichas herramientas.

Profesor descubre que alumnos usaron ChatGPT

Recientemente, un grupo de estudiantes universitarios compartió en TikTok un video que generó gran controversia. En el clip, los alumnos narran su experiencia en las clases, destacando cómo utilizaron ChatGPT para la elaboración de sus trabajos académicos. Los jóvenes mostraron el momento exacto en que su profesor revisaba los trabajos entregados. Sin embargo, en lugar de simplemente calificar los ensayos, el docente decidió utilizar una página web especializada para detectar si los textos fueron generados por inteligencia artificial o eran producto del esfuerzo individual de cada estudiante.

Clip es viral. Foto: TikTok

En el video, se observa claramente cómo el profesor somete cada trabajo a la herramienta de verificación de IA. Al finalizar el proceso, el resultado fue contundente: "Salió 100%". Este hallazgo reveló que el trabajo de uno de los grupos fue creado íntegramente por ChatGPT, lo que sorprendió tanto al docente como al resto de los presentes.

La reacción inmediata fue de sorpresa y desconcierto, ya que se esperaba un mayor grado de originalidad y esfuerzo por parte de los alumnos. La situación se difundió rápidamente, generando un debate amplio sobre el uso de inteligencia artificial en el ámbito académico.

"Mi mayor miedo"

Las reacciones de los usuarios en redes sociales fueron variadas y divididas ante este incidente. Por un lado, algunos consideran que el profesor actuó de manera correcta al detectar el uso excesivo de IA, argumentando que es necesario establecer límites claros para asegurar la autenticidad de los trabajos.

"Como profesor no me parece bueno prohibirles ChatGPT, es una herramienta más, hay que enseñarles a usarla a su favor y poner límites claros para que no sea 100% IA", reflejan una postura que aboga por la educación en el uso responsable de la tecnología.

Por otro lado, hay usuarios que cuestionan la necesidad de exponer a los estudiantes de esta manera, argumentando que la prohibición total de herramientas como ChatGPT puede ser contraproducente. Frases como "¿Cuál es la necesidad exponerlos?", "Mi mayor miedo" y "Que no lo vean mis profesores", indican una preocupación por el enfoque del profesor, sugiriendo que en lugar de sancionar, se debería orientar a los alumnos sobre cómo integrar la IA de manera ética y efectiva en sus estudios.