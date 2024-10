Un joven de 14 años sorprendió al docente de Matemática 5 de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) al pedirle realizar el examen de la asignatura. El profesor aceptó con escepticismo. Mientras sus compañeros apenas resolvían una o dos preguntas en dos horas, el adolescente finalizó el examen en solo 30 minutos, dejando atónitos a todos. El joven, quien estudió de forma autodidacta utilizando YouTube y libros en línea, se ha convertido en un ejemplo de disciplina y motivación, lo que demuestra que es posible superar retos incluso en una institución como la UNI.

Joven de 14 años demuestra su talento en la UNI

Según lo narrado por el docente de la UNI, la anécdota ocurrió antes de la pandemia. En aquel momento, el profesor se encontraba dictando la prueba de ingreso de Matemática 5 a sus alumnos cuando un niño de 14 años apareció inesperadamente en la puerta del aula. El joven lo saludó con naturalidad y le pidió rendir el examen, lo que generó asombro entre los presentes. El profesor, inicialmente incrédulo, le explicó que la prueba correspondía a un curso avanzado de matemáticas, a lo que el niño respondió con seguridad que estaba preparado para resolverla.

La actitud decidida del joven convenció al profesor, quien accedió a su petición con la condición de que se sentara en la puerta del aula mientras realizaba el examen. Lo que sucedió después fue todavía más impactante: en apenas 30 minutos, el joven resolvió los cinco problemas de la prueba, mientras que los estudiantes regulares del curso apenas lograban abordar una o dos preguntas en el tiempo estipulado. El profesor narra que al revisar el examen confirmó que el joven había obtenido una calificación sobresaliente.

¿Cuál fue la reacción del profesor de la UNI?

El profesor de la UNI confesó que no esperaba encontrarse con un estudiante tan joven y preparado. "Le pregunté si había asistido a academias como César Vallejo, Cepre UNI o Trilce, pero él me dijo que no, que estudiaba por su cuenta y con YouTube", comentó el docente. La revelación dejó al profesor con una sensación de asombro y admiración, ya que no es común que un adolescente tenga la disciplina necesaria para dominar un curso de matemáticas avanzado sin instrucción formal.

Tras su paso por Matemática 5, el joven decidió no quedarse en la facultad de Electrónica y optó por cambiar a Mecatrónica, donde también demostró un desempeño sobresaliente. Durante su estadía en la carrera, se le permitió avanzar rápidamente, debido a su dominio de las materias básicas. Incluso en Matemática 1, el joven mostraba tal nivel de conocimiento que, en varias ocasiones, se dormía durante las clases, pues ya dominaba por completo los contenidos. Su promedio final de esta asignatura fue de 19, y en el examen de Matemática 5 obtuvo la máxima calificación de 20.