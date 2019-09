Hombre toca a un zorro salvaje, sin imaginar el doloroso final que tendría [VIDEO]

Una reciente publicación de Facebook se robó la atención de miles de internautas, debido a que sus imágenes muestran el preciso instante en que un hombre decide acariciar a un zorro, sin presagiar el doloroso desenlace que experimentaría.

El video viral fue publicado originalmente en Facebook, sin embargo, debido a su singular contenido, pudo migrar a otras redes sociales, tales como Twitter, YouTube o Instagram, convirtiéndose ´tendencia’ en países como México, España, Estados Unidos.

Conforme se especifica en la publicación de Facebook realizada por la página TheChive, el inesperado hecho se suscitó en una lúgubre calle de Port Adelaide, una comunidad asentada en la zona sur de Australia.

Cuando el protagonista del video de Facebook se encuentra con el temido mamífero, determina llamar su interés realizando sonidos y gestos. Para su sorpresa, efectivamente el animal se aproxima con movimiento sigiloso.

No obstante, el hombre no sospechó que el animal se aproximaba porque creía que el sujeto le daría un poco de alimento. “Le estaba diciendo ‘hola’ a un zorro y me mordió”, quién demostró su padecimiento con un sonoro grito, logrando ahuyentar a la criatura.