Google Traductor: Bruno Mars es víctima de aplicación al ser 'troleado' con insólito resultado [FOTOS]

No lo podrás creer. Google Traductor se ha hecho conocido por sus inesperados resultados al ‘trolear’ a diferentes artistas famosos. En esta ocasión, el cantante Bruno Mars se convirtió en la nueva víctima de la aplicación que se volvió viral en cuestión de horas en redes sociales.

Peter Gene Hernández, conocido en el mundo como Bruno Mars ha vuelto hacer noticia por la confirmación de su nueva canción al lado de Ed Sheeran, quien lanzará su próximo proyecto titulado No.6 Collaborations Project.

Recordemos que el artista musical lanzó su último álbum ‘24k Magic’ el pasado 18 de noviembre del 2016 y luego se dedicó a realizar un tour mundial, el cual llegó a nuestro país. Incluso sacó colaboraciones con otros cantantes, por ejemplo con la famosa Cardi B.

Una fanática de Bruno Mars quería buscar información en varias páginas de Internet sobre la nueva colaboración musical que tendrá con Ed Sheeran; sin embargo, se sorprendió al descubrir el insólito resultado que arrojaba Google Traductor al escribir su nombre.

La frase que salía en la aplicación de Google Traductor al colocar el apelativo del cantante estadounidense era de “marzo bruno”. La joven responsable del hecho lo compartió en redes sociales, como en Facebook y Twitter.

Los miles de fanáticos de Bruno Mars reaccionaron y no dudaron en comentar ante el polémico resultado de Google Traductor. En esta nota podrás apreciar las imágenes, solo tienes que deslizar hacia la izquierda.

El cantante, compositor y bailarín es uno de los músicos más queridos en el mundo y cada vez asombra con su talento. Pero esto le valió ser ‘troleado’ de la peor manera por Google Traductor y ya se ha vuelto viral rápidamente en redes sociales.

Canción ‘Just The Way You Are’ de Bruno Mars

Hace 8 años atrás, el cantante Bruno Mars estrenó su canción titulada ‘Just The Way You Are’ sin imaginar el éxito que lograría en el mundo. Actualmente el videoclip cuenta con millones de reproducciones en YouTube.