Facebook: 'doble de Whitney Houston' canta en salón de belleza y sorprende a clientes

Fans de Whitney Houston hallaron a la 'doble' de la fallecida artista por medio de un video de Facebook grabado dentro de un salón de belleza. El registro, que ya es viral, muestra a la mujer realizando un cover de la canción "I Will Always Love You" dejando a los presentes sin palabras.

Mientras la joven recibe un tratamiento para sus uñas, le piden que cante un tema de Whitney Houston y ella acepta. El resultado de este cover se ha vuelto viral en Facebook y otras redes sociales. Internautas han nombrado a la chica como la "reencarnación" de la desaparecida cantante estadounidense.

"I Will Always Love You" es una de las canciones más icónicas de Whitney Houston, su versión fue lanzado al mercado musical en 1992, año donde se estrenó en los cines la película "El Guardaespaldas" y que tuvo como tema principal el título mencionado.

Tal y como se aprecia en el video viral, dentro del salón de belleza se reproducía la famosa canción cuando de repente la muchacha comienza a entonarlo a viva voz mientras hace algunas señas con sus manos frente a la cámara.

El material audivosual no pasó desapercibido en Facebook, ya que es poco usual toparse con en las redes con alguien que canta casi a la perfección el difícil tema. Los internautas y seguidores de la cantante han vuelto popular el registro y han solicitado que la 'doble de Whitney Houston' grave más videos.

En las redes sociales, sobre todo en YouTube, se encuentran cientos de clips sobre covers de "I Will Always Love You", muchos de los chicos y chicas que cantan no llegan a calzar del todo con el timbre vocal de Whitney Houston, por lo que no se hacen tendencia. Ahora, la protagonista del viral ha rebasado todas las expectativas de los oídos más exigentes.

Te compartimos el video viral que ya supera las 43 millones de reproducciones en Facebook, más de 600 mil compartidos y 45 mil comentarios.

Mira aquí el video viral que emociona a fans de Whitney Houston