Google se suma a la fiebre de Avengers Endgame y hace 'chasquido' al estilo de Thanos [VIDEO]

Avengers: Endgame ha llegado a la semana de su estreno en diversos países del mundo y como no podría ser de otra manera ha causado un gran furor en sus millones de fanáticos. Ante ello, Google no se quedó atrás y sorprendió con un grandioso detalle que se asemeja al chasquido de Thanos, el antagonista del film.



Google, la compañía estadounidense de la multinacional Alphabet Inc., ha determinado aprovechar la coyuntura de Avengers: Endgame y lanzó un efecto en su buscador que dejó perplejos a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel.

Sucede que el popular servicio ha programado un efecto que ha sido ideado de manera en especial del guantelete del malvado titán. Para encontrar el detalle lo primero que el usuario debe hacer es digitar “Thanos” desde la computadora de escritorio, laptop o web móvil.



Una vez que le da buscar al terminó el algoritmo de Google le brindará como resultado un Infinity Gauntlet (Guantelete, en inglés). Este se encontrará ubicado en la esquina superior derecha del cuadro de información sobre el padre de Gamora.



El tan comentado efecto de Google se lucirá al momento que le da click sobre el guantelete ya que se podría apreciar – y sorprender- al apreciar cómo se produce el famoso chasquido. Como consecuencia, los resultados se reducirán a la mitad y de igual forma las diferentes cajas de búsqueda darán la impresión de deshacerse y convertirse en polvo, tal como aconteció con algunos de los protagonistas de Avengers en Infinity War.



No obstante, esta programación no es ninguna novedad porque Google ya lo había presentado el año pasado con el estreno de Avengers: Inifity War. Lo cierto es que los más entusiasmados con este detalle son los fanáticos que están con las emociones a mil por la película dirigida por los hermanos Russo.