Twitter: Debate entre ateos y creyentes desata furor por incendio en Notre Dame

Un intenso debate entre católicos y ateos viene causando furor en Twitter. Resulta que una usuaria de la reconocida red social de mensajería subió una imagen del interior de la Catedral de Notre Dame luego del incendio, destacando que el altar y la cruz permanecieron intactos. Para ella, esto representaba un milagro que todos debían reconocer.

Como era de esperarse, las críticas por parte de los no creyentes no se hicieron esperar. Algunos con bastante humor le hicieron notar a través de sus mensajes que las velas en un apartado próximo también se mantuvieron intactas, por lo que se podría presumir que las llamas no alcanzaron el lugar mencionado.

Otros se apresuraron en mostrarle imágenes de distintos incendios donde elementos como la estatua de un restaurante de comida rápida también sobrevivieron entre los escombros. "Después de las secuelas y la destrucción por un incendio de este McDonalds, Ronald McDonald permanece intacto. Por favor explíquenme cómo se puede no creer en Ronald McDonald después de ver esto", se leyó.

Sin embargo, el usuario identificado con la cuenta @paddy_de se encargó de darle el puntillazo final ante la algarabía de todos los ponentes. Respondiendo a la consulta de por qué la cruz de oro seguía en pie a diferencia de las demás estructuras de madera, argumentó: “Eso ocurre porque el punto de fusión del oro es de 1.064 grados centígrados, mientras que la temperatura a la que lo hace la madera es de aproximadamente 600”. ¿Y ustedes, qué piensan?