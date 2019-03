Google Translate: esto sale si pones 'Ricardo Milos' en el traductor y no lo sabías [FOTOS]

Desde hace unas semanas, en las redes sociales se ha vuelto popular el meme de Ricardo Milos, un musculoso hombre que aparece bailando de forma muy sensual y que acaba de hacer noticia, no solo por sus movimientos, sino por el inesperado resultado que sale en el traductor Google Translate cuando pones su nombre.

Por si no lo sabes, Google Translate se ha vuelto popular en todo el mundo, debido a sus constantes errores de traducción, los cuáles involucran a distintas personalidades, como cantantes, futbolistas, políticos, actores, entre otras personas. La última de sus víctimas es el famoso Ricardo Milos.

La mayoría de personas en las redes sociales no sabe el origen del meme de Ricardo Milos, el cual tiene como protagonista a un fornido moreno de origen brasileño que baila al ritmo de la canción 'Dota' del cantante sueco Jonas Erik Altberg, conocido entre sus fanáticos como "Basshunter".

Según detalla 'Sopitas', el video de Ricardo Milos fue subido originalmente a un sitio para adultos hace 9 años, al parecer este hombre de nacionalidad brasileña y cuyo nombre real es un total misterio mando este material audiovisual para que lo contraten; sin embargo, su fama no llegó gracias a esta industria.

No se sabe cómo, pero su video llegó a las redes sociales y se hizo muy conocido en Asia; sin embargo, no era muy popular en Latinoamérica y España. No fue hasta que el youtuber español 'ElRubius' le dedicó un video que el meme de Ricardo Milos comenzó a agarrar fuerza en esta parte del continente.

Un fanático de Ricardo Milos puso el nombre de este famoso meme en Google Translate, sin imaginar que se llevaría una tremenda sorpresa, ya que el traductor arrojó un resultado totalmente inesperado que ha dejado con la boca abierta a más de uno en las redes sociales.

Si quieres ver el curioso resultado que arroja el traductor Google Translate cuando escribes Ricardo Milos, entonces no dudes en revisar nuestra galería de fotos, deslizando la imagen principal hacia la izquierda. También podrás apreciar unos buenos momos de este personaje.

Esta es la canción que se escucha cuando Ricardo Milos baila.