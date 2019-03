Facebook: Tapir 590 responde duramente a críticas realizadas por Andynsane [VIDEO]

El popular 'Tapir 590' es todo un personaje, no solo en las redes sociales, como Facebook y YouTube, sino también en la televisión nacional, ya que ha aparecido en varios programas como 'El Wasap de JB' y el 'Reventonazo de la Chola'.

Pese a su popularidad, muchos usuarios en Facebook critican a este personaje, asegurando que no aporta nada y que no debería desaparecer; sin embargo, muchas personas respaldan a 'Tapir 590' y afirman que no hace nada malo.

El popular youtuber Andy Merino, conocido como Andynsane, publicó hace algunas semanas un video en el que se burlaba de Tapir 590, sobre todo de sus videos que son un éxito en Facebook y que tienen miles de reproducciones.

Hace unos días, entrevistaron a 'Tapir 590' y le preguntaron sobre Andynsane y Oliver Ramos, como se llama realmente este personaje, le dio un contundente mensaje al youtuber peruano que seguro no se quedará callado y le responderá.

"¿Quién es Andynsane para ti? He visto un video donde te 'revienta', te agarra a 'patadas'. ¿Qué me podrías decir de él?, pregunta el entrevistador del canal de YouTube "Casa Brava TV" al popular 'Tapir 590', quien sorprendió con su respuesta.

"Yo soy el que está arriba, yo soy el que está en la televisión, qué va a saber el Andynsane si sigue en su canal de YouTube hasta ahora", fue la contundente respuesta que 'Tapir 590' dio sobre el polémico youtuber peruano.

Si no conoces a 'Tapir 590' debes saber que es un personaje que se hizo 'famoso' en Facebook, por publicar videos en los que presumía sus lujos y por llamar 'mascotas' a sus miles de seguidores en las redes sociales.