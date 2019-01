Facebook: insólitos comentarios de hombres al ver las fotos de Jason Momoa causan furor

"Este hombre viene por tu novia, ¿qué haces?" se puede leer en la publicación de Facebook que se ha vuelto viral y ha generado polémica entre todos los usuarios. En ella aparece uno de los actores más populares del momento, Jason Momoa.

El actor que interpreta y da vida al héroe del Universo DC Cómics, Aquaman, está cosechando todo tipo de récords tanto a nivel personal como en su película alrededor del mundo. Así mismo, es uno de los más pedidos por las mujeres y por los hombres también, así lo hizo saber una publicación de Facebook.

El Fanpage "The Game of Dead" buscaba como objetivo el que los hombres revelen qué harían para defender a sus novias cuando Jason Momoa vayan por ellas. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. La mayoría de jóvenes mostraron su debilidad ante el actor, sorprendiendo a miles.

"Me voy a sus brazos en una", "Me pongo celoso de que se lleve a mi novia y no a mi", "Me voy con ellos juntos, me recostaré en los brazos de Jason" son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación de Facebook, las cuales han causado risa entre hombres y mujeres.

Así mismo, hay otros que sí decidieron aceptar el reto e hicieron comentarios divertidos para detener a Jason Momoa y defender a su enamorada. Sin duda alguna, es una de las publicaciones más comentadas en la red social de Facebook.

Aquaman no solo la está rompiendo en taquilla sino que varias personas están rendidas ante él, no solo mujeres, sino también, hombres.