Facebook viral: jóvenes recrean el tráiler de 'El Rey León', pero de bajo presupuesto [VIDEO]

En una página de Facebook se publicó un video que muestra la divertida parodia que realizaron unos jóvenes con el tráiler de ‘El Rey León’, el cual ellos calificaron como de ‘bajo presupuesto’.

La responsable de compartir el nuevo viral de Facebook fue la página llamada ‘Panda Curioso’ y que ya cuenta con 11 millones de reproducciones hasta el momento y las reacciones que generó en los usuarios fue gracioso.

En el mismo video de Facebook hacen la comparación con el tráiler de la recordada película de Disney, pero en versión animada, además se escucha el tema de introducción que se llama “el ciclo sin fin”.

Con ayuda de platos de plástico, conos, guantes de limpieza, un poco de pintura, entre otros fueron suficientes para crear el tráiler de ‘bajo presupuesto’ presentado en Facebook.

Como se muestra en las imágenes de Facebook, tres jóvenes participaron de la parodia de ‘El Rey León’, ellos interpretaron a varios animales, además de Mufasa y el pequeño Simba, que salen en el tráiler.

Al ver el video de Facebook, varios usuarios no pararon de reír por las divertidas escenas que realizaron los jóvenes, rápidamente se volvió en viral.

“Vengo de tener un día un tanto triste, bajoneado, y veo esto y ustedes me hicieron el día... Gracias ¡Me he tentado de risa!”, “me recuerda a las películas de bajo presupuesto que hacíamos en casa de abuelitos”, “ya puedes decir qué has visto el espectáculo del rey león y sin pagar tío”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en Facebook.