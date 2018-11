Facebook: ‘Androide Número 17’ de Dragon Ball Super denuncia recibir insultos de seguidores

Facebook y otras redes sociales nacieron con la idea que la comunicación sea cada vez más rápida y las distancias entre las personas puedan cortarse, sin embargo, las malas utilizaciones son las que más rápido se adaptan, como agredir a otros usuarios desde una cuenta anónima, como sufrió el actor Genaro Vasquez, el mismo que le da la voz a Número 17 de Dragon Ball Super.

“He notado que andan ofendiéndose demasiado con la publicación que hice. Y no se trata de eso. Si el comentario que hice afectó a alguien lo lamento. Pero no soporto ni toleraré ver agresiones. Es por tal motivo que he eliminado esa publicación de esta página. Si alguien está interesado en el tema, que acuda a la fuente. Pero basta de agresiones”, es lo que escribió en su cuenta de Facebook.

Cabe mencionar que por medio de Facebook, las historias se pueden volver rápidamente viral en Internet, porque muchos usuarios se sorprendieron al leer la declaración de Genaro Vásquez al pedir que cesen las agresiones a su persona, luego que hiciera un comentario sobre la Miss España, Ángela Ponce.

Hace unos días, el actor publicó en su cuenta de Twitter: “¿A Miss España cuando se le felicita? ¿El día del hombre o el día de la mujer?... estoy confundido”, sin embargo, esto era una simple broma, pero que no fue tomada como tal, por algunos usuarios que lo criticaron por hablar así de una persona transexual.

