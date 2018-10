Facebook: Guacamayo ama el hip hop y lo demuestra al bailar un clásico de 50 Cent

Usuarios de Facebook han hecho viral un video que muestra a un muchacho que estaba limpiando su casa cuando de pronto se animó a encender la radio y empezó a sonar "In Da Club" de 50 Cent. Este tema era uno de los favoritos del hombre, motivo por el que empezó a bailar y cantar, pero a los pocos segundos se llevó una gran sorpresa ya que su guacamayo se animó acompañarlo.

Tal y como se observa en el video viral de Facebook, el guacamayo movía las patas y la cabeza al ritmo del clásico de 50 Cent mientras que su dueño se quedó completamente sorprendido ya que no sabía que su adorada mascota también amaba el hip hop.

"Yo amo el hip hop desde pequeño, por eso siempre escucho este género mientras limpio la casa o durante el trabajo. Un día estaba barriendo, encendí la radio y sonó In Da Club. No aguanté y me puse a bailar. Mi guacamayo me vio y también empezó a realizar los mismo movimientos", señaló el hombre en la leyenda del video viral de Facebook.

De acuerdo a las declaraciones que hizo el hombre en la descripción del video viral de Facebook, el guacamayo aprendió a bailar de tanto ver los pasos de hip hop de su dueño.

Sin duda alguna, este es uno de los animales más curiosos que podrás encontrar en Facebook ya que no usual ver a una mascota que este tipo de conductas.

Cabe resaltar que el video viral ha gustado tanto a los usuarios de Facebook por lo que hoy en día tiene más de 2 millones de reproducciones.

Mira el video viral de Facebook: