Lanzan un innovador smartphone que puede convertirse en un 'Kindle' pulsando un botón

En la ciudad de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) se lleva a cabo el CES 2025, la feria tecnológica más importante del mundo, donde las principales compañías se reúnen para mostrar sus nuevos e innovadores productos. Uno de los dispositivos que más ha llamado la atención es un smartphone capaz de convertirse en un 'Kindle' con solo pulsar un botón.

¿Cómo funciona el teléfono que puede volverse un 'Kindle'?

Según detalla Androide Libre, un portal especializado en tecnología, la compañía china TCL ha desarrollado un teléfono inteligente que posee una pantalla NXTPAPER. A simple vista, parece una pantalla común y corriente de celular; sin embargo, pulsando un botón, se transforma en una pantalla de tinta electrónica (eInk), similar a la de los Kindle.

En la actualidad, los Kindle y otros dispositivos con pantalla de tinta electrónica han ganado mucha popularidad, sobre todo entre los amantes de los libros digitales, ya que, a diferencia de los teléfonos convencionales (Android o iPhone), ofrecen una experiencia de lectura más cómoda y menos agotadora para los ojos, cuidando así nuestra vista.

Si nunca has utilizado un Kindle u otro aparato similar, debes saber que las pantallas de tinta electrónica no emiten luz, lo que reduce la fatiga visual de manera significativa, es decir, podrás pasar horas leyendo sin cansar a tus ojos. Además, las pantallas eInk permiten leer bajo la luz directa del sol, algo que no es posible con un celular tradicional.

De acuerdo a la publicación, durante el CES 2025, TCL presentó dos dispositivos con tecnología NXTPAPER: la tablet TCL NXTPAPER 11 Plus y el smartphone TCL 60 XE NXTPAPER 5G. Ambos dispositivos podrán cambiar los píxeles a color de su pantalla por una imitación de tinta electrónica, perfecto para los amantes de la lectura.

¿Cuáles son las especificaciones técnicas del TCL 60 XE NXTPAPER 5G?

Este teléfono inteligente desarrollado por TCL posee una pantalla de 6.8 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. En la parte lateral, el equipo tiene una tecla que nos permite activar el modo "Max Ink". Al pulsarla, la pantalla del smartphone se transformará y comenzará a lucir como si fuera de tinta electrónica.

Cuando activemos el modo "Max Ink" del TCL 60 XE NXTPAPER 5G, no solo cambiará la pantalla a una que reduzca la fatiga visual, también se minimizarán las distracciones. Esto gracias a que se silencian las notificaciones para que puedas leer sin interrupciones. Asimismo, resaltar que esta función hace durar la batería hasta 7 días.

Dentro del celular, encontraremos un procesador Mediatek Dimensity 6020, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento interno y una batería de 5010 mAh con carga rápida de 15 W. Con respecto a las fotografías, el dispositivo viene con una triple cámara trasera, una de ellas (la principal) es de 50 megapíxeles. La cámara selfie, por su parte, es de 32 megapíxeles.