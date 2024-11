Apple anuncia un nuevo mouse y mantiene su polémico diseño: no puede usarse mientras carga

Apple, la compañía fundada por Steve Jobs, acaba de presentar varios productos interesantes. Uno de ellos ha sido la nueva versión del Magic Mouse, un ratón que ha causado polémica en las redes sociales, ya que mantiene el polémico diseño de su predecesor, es decir, no puedes utilizarlo mientras está cargando. ¿Por qué los de Cupertino han conservado esta característica? A continuación, vamos a explicarte.

¿Cómo es el nuevo Magic Mouse de Apple?

Según detalla Gizmodo, un portal especializado en tecnología, la nueva versión del Magic Mouse de Apple es prácticamente similar a su antecesor, ya que mantiene su diseño y principales funciones. La principal diferencia es la incorporación de un puerto USB-C (en lugar del conector lightning) que vamos a encontrar en la parte baja del ratón, lo que impide que podamos utilizarlo mientras está cargando.

"El Magic Mouse es inalámbrico y recargable. Cuenta con un diseño que permite deslizarnos suavemente por el escritorio. Su superficie Multi-Touch nos permite realizar gestos simples, como pasar de una página web a otra y desplazarte por documentos. Está listo para usar desde el primer momento y se empareja automáticamente con tu Mac", señalan los de Cupertino en su página web.

"La batería recargable alimentará tu Magic Mouse durante aproximadamente un mes o más entre cargas. Viene con un cable de carga USB-C tejido que te permite emparejarlo y cargarlo conectándolo a un puerto USB-C de tu Mac, para que puedas cargar todos tus dispositivos favoritos con un solo cable", añade la compañía estadounidense.

Con respecto a los colores, lo podrás encontrar en dos tonalidades: blanco y negro. En la Apple Store de Estados Unidos, el nuevo Magic Mouse (en color blanco) cuesta US$ 79, mientras que la versión oscura es más cara (US$ 99). Vale resaltar que este ratón no solo es compatible con las Mac, también con las diferentes MacBook y iPad. También es posible usarlos en Windows, aunque con algunas limitaciones.

¿Por qué Apple ha mantenido su controversial diseño?

A diferencia de los ratones tradicionales, que tienen el puerto de carga en los laterales, los Magic Mouse lo poseen en la parte inferior, impidiendo que los usuarios lo usen mientras está cargando. Aunque no existe una explicación oficial, todo parece indicar que se debería a motivos estéticos, ya que Apple busca evitar la presencia de cables visibles en el escritorio.

Afortunadamente, el Magic Mouse se ha caracterizado (desde su lanzamiento) a tener una carga super rápida y una batería sumamente duradera que nos puede brindar una autonomía de hasta un mes. En caso se agote mientras estás haciendo un trabajo importante, basta con conectarlo durante un minuto para tener una hora de uso. En caso lo cargues dos minutos, podrás usarlo hasta por 9 horas.