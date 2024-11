¿Por qué aparece la palabra 'Borrador' en algunos chats de WhatsApp? Esta es la razón

Miles de usuarios de WhatsApp se llevaron una tremenda sorpresa, luego de actualizar la aplicación de mensajería instantánea y notar que en muchas de sus conversaciones, apareció la palabra 'Borrador' escrita en color verde. No importa que tengas un smartphone Android o iPhone, esta característica se ha implementado para todos y promete serte de mucha utilidad. ¿Qué significa? Aquí vamos a explicarte.

¿Por qué aparece la palabra 'Borrador' en WhatsApp?

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, un problema muy frecuente que enfrentan miles de usuarios de WhatsApp es creer que han enviado un mensaje cuando, en realidad, no pulsaron el botón 'Enviar', ya sea porque no se dieron cuenta o se olvidaron. Si formas parte de este grupo, te encantará saber que Meta ha encontrado una solución perfecta. ¿De qué se trata? Te explicamos.

Como habrás notado, luego de instalar la actualización, varias conversaciones comenzaron a mostrar la palabra 'Borrador' en color verde. Si esto ocurrió en tu cuenta, significa que escribiste un mensaje y no llegaste a enviarlo. Es decir, la aplicación de mensajería instantánea está avisándote que redactaste un mensaje y no ha sido mandado, ya sea por un error tuyo o del mismo WhatsApp.

Hacer que aparezca la palabra 'Borrador' en WhatsApp es realmente sencillo, solo ingresa a cualquier chat (de un amigo, familiar, compañero de trabajo, etc.) y escribe un mensaje, pero no lo mandes. Lo que deberás hacer es abandonar la conversación, ya sea volviendo hacia atrás o cerrando la aplicación. Al entrar de nuevo, notarás la presencia de este indicador debajo del nombre de tu contacto.

En caso la función no se haya activado automáticamente, te recomendamos ingresar a Play Store o App Store (las tiendas oficiales de Android y Apple, respectivamente) y pulsar el botón Actualizar. Tras haber instalado la nueva versión, ya deberías tener esta característica. En caso siga sin aparecer, solo queda esperar unos cuántos días a que se implemente.

¿Cómo hacer para que la palabra 'Borrador' desaparezca?

Si luego de actualizar WhatsApp, la palabra 'Borrador' aparece escrita en letras verdes en varias conversaciones, debes saber que existen dos formas de eliminar este detalle. El primero es entrando al chat y mandando ese mensaje que se quedó sin enviar, aunque también puedes borrarlo por completo. Dependerá de ti elegir la forma en quitar ese indicador.

De acuerdo a la publicación, esta nueva función de WhatsApp no puede desactivarse, así que deberás acostumbrarte a ver la palabra 'Borrador' escrita en verde cuando no mandes un mensaje. Una de las ventajas de esta característica es que conserva el texto redactado, lo que es ideal si el mensaje era muy largo, así no tendrás que volver a escribirlo nuevamente.