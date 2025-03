Miles de Chromecast antiguos dejan de funcionar y acusan a Google de obsolescencia programada

Desde su lanzamiento, los Google Chromecast se han vuelto dispositivos muy importantes para miles de personas, ya que les permiten darle una segunda oportunidad a los Smart TV antiguos que suelen tener problemas de rendimiento. Incluso muchos los utilizan con sus televisores (sin conexión a internet) para acceder a Netflix, Disney+, YouTube, entre otras plataformas.

En las redes sociales, miles de usuarios reportaron que sus dispositivos (que compraron algunos años) dejaron de funcionar sin previo aviso. Debido a que Google anunció en 2024 que dejaría de fabricar Chromecast para enfocarse en su sucesor (Google TV Streamer 4K), muchos cibernautas comenzaron a acusar al gigante de internet de obsolescencia programada.

¿Qué es la obsolescencia programada?

Puede definirse como el tiempo de vida de un dispositivo (un smartphone, por ejemplo), antes de que comience a fallar o presentar problemas graves. Esto no es algo nuevo, ya que uno de los primeros inventos en padecerla fue la bombilla. Mientras que el prototipo creado por Thomas Alva Edison duraba 1500 horas, las empresas acordaron que debían durar 1000 horas.

Actualmente, los televisores inteligentes, refrigeradoras, lavadoras, entre otros aparatos, tienen un tiempo de vida establecido por el fabricante, con el objetivo de que las personas, en lugar de repararlo, compren un nuevo modelo luego de unos años. Aunque esta práctica es aceptada, lo que muchos no toleran es que las compañías 'aceleren la muerte' de sus dispositivos.

Hace algunos años, Apple enfrentó una demanda colectiva que le obligó a pagar una indemnización de US$500 millones. El caso, conocido como "Batterygate", fue provocado por una actualización que ralentizó miles de iPhone 6. Los demandantes aseguraron que esta práctica buscaba que dejen sus equipos viejos y migren a versiones más recientes.

Apple se defendió de las acusaciones. Aunque admitió que la actualización ralentizó los iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S y iPhone 6S Plus, recalcó que esto no tenía como objetivo incentivar que los usuarios cambien de teléfono, si no que buscaban evitar que esos equipos antiguos tengan problema con el procesador y la batería en el futuro.

¿Qué modelos de Chromecast han dejado de funcionar?

Según detalla El Androide Libre, un portal especializado en tecnología, no todos los Chromecast dejaron de funcionar de manera imprevista, solo dos modelos en específico: el Chromecast de segunda generación y el Chromecast Audio, ambos lanzados en 2015. Aquellos que han intentado usarlos, se han llevado la sorpresa cuando intentan usarlos. ¿Qué aparece?

De acuerdo a la publicación, cuando una persona intenta enviar audio o video al Chromecast de segunda generación o el Chromecast Audio, usando una aplicación de su teléfono (YouTube, por ejemplo) verá aparecer una ventana con la frase "Dispositivo no fiable". Asimismo, se lee el siguiente mensaje "puede deberse a que el firmware del dispositivo está obsoleto".

Así luce el Chromecast de segunda generación. Foto: Google

En Reddit, Twitter, entre otras plataformas, los usuarios de Chromecast han comenzado a compartir capturas de pantalla del problema que están sufriendo sus dispositivos. Algunos acusan a Google de haber provocado este problema, con el objetivo de obligarlos a comprar el Chromecast más actual (de cuarta generación) o el nuevo Google TV Streamer 4K.

Así luce el Chromecast audio. Foto: Google

¿Qué ha dicho Google?

Luego de varias horas de incertidumbre, Google publicó un breve comunicado en Twitter, donde negó las acusaciones y aseguró que se trata de un problema que pronto solucionar. Asimismo, pidió a los usuarios de Chromecast a tener paciencia y no restablecer sus equipos. En caso lo hayas hecho, pronto dará los pasos para que lo vuelvas a configurar.

"¡Hola! Somos conscientes de un problema que afecta a los Chromecast de 2.ª generación y Chromecast Audio. Estamos trabajando en una solución. No restablezcas tu dispositivo de fábrica. Les mantendremos informados cuando la solución esté disponible. Si ya has restablecido tu dispositivo, proporcionaremos instrucciones para configurarlo nuevamente lo antes posible", señaló Google.