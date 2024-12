Inteligencia Artificial en la Educación: ChatGPT supera pruebas académicas en escuela europea

Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) han sometido a ChatGPT a rigurosos exámenes académicos, revelando que este sistema de inteligencia artificial responde correctamente a la mayoría de las preguntas que se le plantearon. Este hallazgo plantea interrogantes sobre el futuro de la educación superior.

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), analizó el desempeño de modelos de lenguaje en 50 cursos de la EPFL, abarcando diversas disciplinas como informática, matemáticas y biología. Los resultados muestran que ChatGPT puede alcanzar hasta un 85% de aciertos, lo que genera preocupación entre los académicos sobre el impacto de la IA en el aprendizaje de los estudiantes.

La científica Anna Sotnikova, quien lideró la investigación, destacó que los resultados podrían ser aún más favorables si se repitiera el estudio en la actualidad, dado el avance constante de la tecnología.

El análisis realizado por la EPFL incluyó 50 cursos de licenciatura y maestría, seleccionados de nueve programas en línea. Los modelos de lenguaje, específicamente ChatGPT 4 y 3.5, demostraron un rendimiento notable, respondiendo correctamente alrededor del 65% de las preguntas utilizando estrategias básicas. Con un mayor conocimiento, este porcentaje puede aumentar significativamente, lo que resalta la capacidad de la IA para adaptarse y aprender.

Preocupaciones sobre el uso de la IA en la educación

A pesar de los resultados positivos, los investigadores expresaron su preocupación por el uso de la IA como una herramienta que podría facilitar "atajos" en el proceso educativo. La científica Sotnikova advirtió que el uso excesivo de estos modelos podría debilitar las bases de conocimiento de los estudiantes, afectando su capacidad para comprender conceptos más complejos en el futuro.

El estudio, titulado "¿Podría ChatGPT obtener un título en ingeniería? Evaluación de la vulnerabilidad de la educación superior a los asistentes de IA", busca examinar cómo la IA puede influir en el aprendizaje y la evaluación en la educación superior. Los investigadores enfatizan la necesidad de revisar el diseño de las evaluaciones académicas a la luz de los avances en la inteligencia artificial generativa.

Los hallazgos del estudio sugieren que es crucial adaptar los métodos de evaluación en las universidades para mitigar el impacto de la IA en el aprendizaje. Los académicos proponen un enfoque más integral que fomente el pensamiento crítico y la comprensión profunda de los conceptos, en lugar de depender de respuestas rápidas proporcionadas por modelos de lenguaje.