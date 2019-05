Game of Thrones: encuentra los mejores GIFs de la serie en estas 4 webs [FOTOS]

Game of Thrones está a punto de llegar a su fin, la última temporada viene cargada de muchas emociones sorprendiendo a los fans de la serie, que vienen compartiendo memes y GIFs en las redes sociales. Por tal motivo, vamos a recomendar algunas plataformas en las que podrás encontrar y subir GIFs de la popular serie de HBO.

GIPHY. Para muchos la plataforma de referencia para encontrar y subir GIFS. Podemos utilizar el buscador que aparece en la parte superior, dónde recomendamos buscar términos de “Juegos de Tronos” en inglés, por ejemplo, Game of Thrones o los nombres de los personajes.

REDDIT. Es una plataforma repleta de fans de “Game of Thrones”, y la mejor prueba es que existen muchas comunidades (subreddits) dedicadas a esta serie. Semana a semana, los usuarios comparten cientos de memes y GIFs relacionados con el episodio que se acaba de estrenar. Si quieres estar al día sobre los últimos GIFs de la serie te recomendamos suscribirte a los siguientes subreddits: r/freefolk,r/aSongOfMemesAndRage y r/GameOfThronesMemes.

GFYCAT. Es una de las plataformas más populares para encontrar y subir GIFs. La experiencia en esta web es bastante fluida. Al igual que en GIPHY, si queremos encontrar GIFs de "Game of Thrones", lo mejor será utilizar el buscador directamente.

IMGUR. Es una plataforma que es visitada todos los días por cientos de miles de personas. Muchos usuarios de Reddit la utilizan pata subir sus imágenes y eso quiere decir que la mayoría de GIFs llegan primero aquí. Sin embargo, no es una plataforma dedicada exclusivamente a los GIFs.

Obviamente no recomendamos utilizar estas plataformas si no estás al día con la última temporada de Game of Thrones, ya que podríamos encontrarnos con muchos spoilers con una simple búsqueda en cualquiera de estas webs.