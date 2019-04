Samsung Galaxy S10+ review: lo bueno y lo malo del smartphone con 5 cámaras [VIDEO]

El nuevo buque insignia de Samsung, nos referimos al Samsung Galaxy S10+, fue presentado en Perú hace algunas semanas y si quieres saber los puntos positivos y negativos de este smartphone, entonces no puedes perderte el siguiente review.

Fueron aproximadamente dos semanas las que pasamos probando el Samsung Galaxy S10+, por lo que en esta reseña podrás conocer nuestra experiencia usando este equipo, el cual es considerado como uno de los mejores del año.

Antes de comenzar con el análisis, vale recordar que el Samsung Galaxy S10+ tiene dos 'hermanos gemelos', el Samsung Galaxy S10 y el Samsung Galaxy S10e; sin embargo, la versión 'Plus' es la que mejores características posee.

DISEÑO

A primera vista, el Samsung Galaxy S10+ tiene un diseño muy similar al de sus 'hermanos gemelos', solo que es ligeramente más grande; sin embargo, hay muchas más diferencias que te vamos a detallar.

El smartphone está hecho aluminio y de cristal, pero a diferencia de otros equipos fabricados con los mismos materiales, el Samsung Galaxy S10+ no se ensucia tanto con las huellas, por lo que no tendrás que limpiarlo en todo momento.

El Samsung Galaxy S10+ cuenta además con una pantalla curva de 6.4 pulgadas Dynamic AMOLED WQHD+, la cual casi no tiene bordes, lo que brinda una sensación agradable cuando sostienes el equipo.

En vez del notch con forma de gota de agua, que está siendo muy usado por sus competidores, Samsung decidió apostar por incluir un orificio en la pantalla, donde se ubica la doble cámara frontal del Samsung Galaxy S10+.

En la parte trasera nos encontramos con el flash del smartphone, así como su triple cámara principal, la cual está ubicada de forma horizontal y sobresale ligeramente del equipo. No se encuentra un sensor de huellas, ya que está integrado en la pantalla.

A los laterales encontramos el botón de encendido (derecha) que, desde mi punto de vista, está demasiado arriba y esto se nota mucho, ya que el teléfono es bastante grande. Al lado izquierdo están los botones de volumen y el botón 'Bixby'.

Debo reconocer que el botón 'Bixby' del Samsung Galaxy S10+ me causó muchos problemas, ya que solía confundirlo con el botón de apagado y sin querer abría el asistente virtual desarrollado por la compañía surcoreana.

Por último, en la parte inferior encontramos el puerto jack de 3.5 mm para audífonos, el puerto USB tipo C y un altavoz, el cual creo que está mal ubicado, puesto que muchas veces sin querer lo tapaba con mi propia mano.

PANTALLA

No hay dudas de que la pantalla del Samsung Galaxy S10+ es una de las mejores en la actualidad, no solo por sus colores vivos, sino porque casi no presenta bordes, lo que hace que el equipo sea muy ergonómico.

Si eres fanático de Netflix o pasas horas viendo videos en YouTube o jugando videojuegos, quedarás muy satisfecho con la calidad de imagen que brinda el Samsung Galaxy S10+; sin embargo, hay tres puntos en contra.

El primero es la molesta 'pantalla edge', la cual viene activada por defecto y se ubica al lado derecho del equipo. Traté de moverla arriba, al lado izquierdo, pero seguía siendo molesta, por lo que tuve que desactivarla.

Otra apreciación es que, en ocasiones muy contadas, los bordes curvos del Samsung Galaxy S10+ me jugaban una mala pasada cuando la palma de mi mano las tocaba, ya que accidentalmente realizaban acciones.

Finalmente, me gustaría referirme al agujero de la doble cámara frontal que se encuentra en la pantalla del Samsung Galaxy S10+. Si maximizas un video, por ejemplo de YouTube, podrás notar que este orificio se 'borra', ya que toda la parte superior oscurece.

Sin embargo, con un simple gesto de 'zoom' realizado con los dedos podrás recuperar ese espacio perdido, aunque se seguirá viendo el agujero de la doble cámara en tu pantalla, esto a mi no me terminó de gustar.

Puede que en el Samsung Galaxy S10 o Samsung Galaxy S10e esto no se note mucho, ya que en esos teléfonos la cámara frontal está en un orificio circular, pero en la versión 'Plus' este agujero es más grande y llama mucho la atención.

Pese a esto, creo que puedes llegar a acostumbrarte a ese doble orificio en la parte frontal del Samsung Galaxy S10+, ya que la calidad de su pantalla es sin duda muy alta, propia de un teléfono de gama alta.

SISTEMA OPERATIVO Y RENDIMIENTO

Durante nuestro periodo de prueba, el Samsung Galaxy S10+ no presentó ningún problema, pese a que usamos varias aplicaciones simultaneas, el equipo nunca se puso lento o tuvo algún 'lag'.

Esto se debe a que el smartphone, que funciona con Android 9 Pie, cuenta con un procesador Snapdragon 855, 8GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, los cuáles pueden ampliarse mediante una microSD.

Si eres un adicto a las redes sociales, como Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otras, quedarás muy satisfecho con el rendimiento de este teléfono, ya que en ningún momento se te colgará.

En caso busques un celular 'gamer', pues el Samsung Galaxy S10+ es una buena opción, ya que la carga de los juegos que probamos (Pokémon GO, PUGB, Bleach Brave Souls) fueron muy rápidas y nunca presentó problemas.

SEGURIDAD

Además del clásico patrón, el Samsung Galaxy S10+ cuenta con dos formas de proteger la información de tu teléfono, nos referimos al sensor de huellas ultrasónico y al reconocimiento facial.

Empecemos por el primero, el sensor de huellas ultrasónico del Samsung Galaxy S10+ se encuentra ubicado en la parte baja de la pantalla y funciona bien en la mayoría de casos.

Sin embargo, hubo ocasiones dónde el sensor de huellas ultrasónico no funcionó correctamente y tuvimos que recurrir al reconocimiento facial, el cual sin dudas es uno de los mejores.

La mayoría de equipos que he probado últimamente cuenta con reconocimiento facial; sin embargo, la mayoría presentaba un problema y era que no reconocía bien el rostro si el lugar estaba a oscuras.

Para mi sorpresa, el Samsung Galaxy S10+ no presenta este problema, puesto que su sensor funciona a la perfección en ambientes totalmente oscuros, algo que me dejó muy conforme.

BATERÍA

El Samsung Galaxy S10+ cuenta con una batería de 4.100 mAh que, supuestamente, nos duraría hasta más de un día; sin embargo, durante las pruebas nos llevamos una gran decepción.

Pese a que tiene una batería de 4.100 mAh, el Samsung Galaxy S10+ no cumplió con nuestras expectativas, ya que su batería nos duraba hasta las 7:00 p.m., luego teníamos que cargarlo.

Afortunadamente, el equipo cuenta con carga rápida y con tan solo conectarlo media hora podíamos usar el Samsung Galaxy S10+ por un buen periodo de tiempo, pero no te durará hasta el otro día.

Adicionalmente, el Samsung Galaxy S10+ cuenta con cara inalámbrica y carga inversa, aunque estas dos últimas no pudimos llegar a probarla, ya que no contamos con los dispositivo requeridos.

CÁMARAS

El smartphone surcoreano posee 5 cámaras, tres ubicadas en la parte trasera (las principales) y dos en la parte frontal, las cuáles están en la parte superior derecha de la pantalla.

La cámara principal está compuesta de tres sensores (ultra gran angular de 16 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo también de 12 megapíxeles), mientras que la frontal tiene dos (10 y 8 megapíxeles).

Pusimos a prueba las cinco cámaras del Samsung Galaxy S10+ en dos diferentes momentos del día: A mediodía, cuando el sol brilla con mucha intensidad y en la noche, cuando no hay mucha iluminación y estas son nuestras conclusiones.

La prueba realizada durante el día nos mostró que las fotos tomadas con la triple cámara principal del Samsung Galaxy S10+ son simplemente magníficas, ya que presentan una nitidez y colores muy vivos.

La doble cámara frontal del Samsung Galaxy S10+ no se queda atrás, ya que toma selfies de una calidad impresionante e incluso le añade ciertos efectos como el bokeh, fondo en blanco y negro, zoom, etc.

De igual manera, la cámara frontal del Samsung Galaxy S10+ cuenta con la opción 'AR Emoji', con la cual podrás crear tu propio emoji animado y enviarlo a tus amigos, solo tienes que tomarte una foto y listo.

En caso no te guste el avatar resultante, el Samsung Galaxy S10+ te da la facilidad de editarlo y cambiarle el color y tipo de cabello, vestuario, añadir accesorios, entre otros.

Pese a no tener un 'modo nocturno', el Samsung Galaxy S10+ toma muy buenas fotos de noche, incluso aquellas en las que se utiliza el zoom, aunque no debemos abusar de él, ya que ahí si podemos ver ruido fotográfico.

Así lucen las fotos con zoom tomadas con el #SamsungGalaxyS10+ en la noche pic.twitter.com/F1kIEcgJ3U — Juan José López C. (@jlopezc2010) 17 de abril de 2019

En lo que respecta a los selfies, la cámara frontal del Samsung Galaxy S10+ destaca sobre el resto, ya que no es necesario que te quedes estático para que la foto salga bien, un problema que muchos equipos presentan actualmente.

Finalmente, en lo que respecta a los videos, la calidad es muy buena cuando grabas de día y de noche. Incluso el equipo cuenta con varios modos, como 'Cámara Lenta', 'Hiperlapso' (cámara rápida) y 'Superlento', el cuál es el único que dejó mucho que desear. Mira aquí el unboxing del Samsung Galaxy S10+

Por: Juan José López (@jlopezc2010)