Moto G7 Power review: lo bueno y lo malo del smartphone con batería de 5000 mAh [VIDEO]

Luego de varios días de prueba, finalmente podemos presentar el review del Moto G7 Power, el smartphone de Motorola que se caracteriza por tener una potente batería de 5000 mAh.

Por si no lo sabes, el Moto G7, Moto G7 Plus y Moto G7 Power fueron presentados en nuestro país hace algunas semanas y gracias a Motorola Perú hemos podido probar este último.

Nuestra experiencia probando el Moto G7 Power duró un par de semanas, durante los cuáles lo sometimos a varias pruebas con el objetivo de conocer los puntos positivos y negativos del equipo.

Diseño

El Moto G7 Power luce muy similar a sus 'hermanos mayores'; sin embargo, al ser un smartphone de gama media tiene un cuerpo hecho de plástico y polímero de vidrio, por lo que es ligeramente más pesado que los otros (193 gramos).

Algo que llegué a notar durante el periodo de prueba es que la parte trasera del Moto G7 Power tiende a ensuciarse fácilmente con las huellas digitales, por lo que recomiendo usar su case transparente.

Al prender el Moto G7 Power notamos que la pantalla cuenta con un notch convencional (donde está la cámara frontal) y que a muchos le disgusta, ya que sus 'hermanos' poseen el notch con forma de gota de agua.

En la parte trasera del equipo podemos observar un círculo que sobresale y en el que está ubicada la cámara principal del Moto G7 Power y el flash. Debajo se encuentra el logo de Motorola que es el lector de huellas digitales.

Podemos encontrar además el puerto jack de 3.5 mm para audífonos (en la parte superior), el puerto USB tipo C (en la parte inferior), la bandeja para la tarjeta SIM y la memoria microSD (izquierda) y los botones de volumen y encendido (derecha).

Pantalla

Como ya mencionamos, el Moto G7 Power tiene una pantalla Max Vision HD+ de 6.2 pulgadas que posee un notch convencional en la parte superior, donde se encuentra su cámara frontal de 8 megapíxeles.

A la mayoría de personas le desagrada el notch del Moto G7 Power, algunos incluso lo consideran 'pasado de moda'. Desde mi punto de vista, esto es irrelevante, ya que 'desaparece' cuando miras videos o fotos.

Pese a que la pantalla del Moto G7 Power no es Full HD o Full HD+ quedamos más satisfechos probándola viendo videos de YouTube o Netflix, especialmente en interiores, donde destacan más los colores.

El problema se presenta en exteriores, especialmente en ambientes con una intensa luz solar. En estas condiciones, la pantalla del Moto G7 Power se pone un poquito oscura, pese a que tiene el brillo al máximo; sin embargo, es algo mínimo.

Otra particularidad de la pantalla del Moto G7 Power es que posee la función 'Navegación con un solo botón' (desactivada por defecto) que hace desaparecer los botones de navegación y los reemplaza con uno solo.

Si activas esta función podrás regresar atrás deslizando nuestro dedo hacia la izquierda. Si queremos ver todas las apps abiertas tendrás que deslizar hacia la derecha. En caso quieras ir a la pantalla principal, tan solo debes pulsar el botón suavemente.

Sistema operativo y rendimiento

Aunque el Moto G7 Power no puede competir con equipos premium, si posee características que van a la par con teléfonos de gama media, ya que cuenta con lo que se necesita para tener una experiencia agradable.

El smartphone de Motorola utiliza Android 9.0 Pie, tiene un procesador octa-core Qualcomm Snapdragon 632 de 1.8 GHz., 3 GB de RAM y 32 GB de memoria interna, la cual es ampliable mediante una tarjeta microSD.

Probamos el Moto G7 Power con las aplicaciones más utilizadas por los usuarios (Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, YouTube, Netflix), así como con distintos videojuegos y nunca presentó problemas de lageo.

Vale aclarar que algunos videojuegos más pesados y que consumen más recursos si tomaban unos segundos más en cargar (si los comparamos con equipos de gama alta); sin embargo, durante las partidas no hubo problemas.

Si eres fanático de Pokémon GO, el videojuego de realidad aumentada desarrollado por Niantic, y buscas un teléfono accesible que soporte el juego, el Moto G7 Power es una buena alternativa, ya que posee giroscopio.

Sin embargo, no es el giroscopio tradicional, ya que el Moto G7 Power te permite usar la 'Realidad Aumentada Plus' (RA+) de Pokémon GO que es una experiencia que pocos jugadores han probado.

Batería

Si hay algo que destacar del Moto G7 Power es su potente batería de 5000 mAh, la cual te permite usar el equipo durante todo el día, sin tener que preocuparte por cargarlo constantemente.

En caso busques un smartphone con una buena autonomía, debes saber que la batería del Moto G7 Power dura, aproximadamente, un día y medio, aunque esto puede variar, pero de que dura más de 24 horas es un hecho.

Otro punto a favor del Moto G7 Power es que cuenta con un cargador 'Turbo Power', el cual te permite tener varias horas de uso, cargándolo tan solo 15 minutos, aunque siempre es recomendable cargar la batería en su totalidad.

Seguridad

El Moto G7 Power es uno de los smartphones más seguros, ya que es muy difícil que una persona pueda desbloquearlo con facilidad, ya que necesitará saber tu patrón, tener tu huella digital o escanear tu rostro.

Desde mi punto de vista, el sensor de huellas digitales del Moto G7 Power funciona a la perfección y está muy bien ubicado, incluso me atrevo a decir que es mucho mejor que su reconocimiento facial.

Esto debido a que el reconocimiento facial del Moto G7 Power falla en algunos momentos, especialmente en ambientes con pocas luz; sin embargo, el sensor de huella digital siempre funcionará sin problemas y puedes añadir más de un dedo.

Cámaras

Si bien no es tan buena como la doble cámara del Moto G7 o Moto G7 Plus, la cámara principal del Moto G7 Power es de 12 megapíxeles con apertura f/2.0 y toma fotos bastante decentes cuando es de día.

Probamos la cámara del Moto G7 Power en la Plaza de Armas de Lima y las fotografías que captamos tienen los colores muy vivos, aunque no se comparan a fotos tomadas con equipos de gama alta.

Asimismo, la cámara del Moto G7 Power cuenta con varias funciones como el famoso 'modo retrato', 'cámara lenta y rápida', 'panorámica', 'filtros en vivo' y "Calcomanías de RA", de la cual puedes tener más detalles entrando aquí.

En las tomas nocturnas si notamos ciertos problemas con la cámara del Moto G7 Power. Si no hay buena iluminación, la fotografía saldrá con ruido fotográfico y si no estás bien quiero saldrá movida o desenfocada.

Finalmente, la cámara frontal del Moto G7 Power es de 8 megapíxeles con apertura f/2.2 y cuenta el 'modo retrato' y 'selfie grupal', con este último nadie se quedará afuera de la foto, ya que toma una especie de 'mini panorámica'.

En lo que respecta a la calidad de las fotografía, los selfies tomados de día son aceptables; sin embargo, aquellos que te tomas de noche dejan mucho que desear y deberás hacer varios hasta tomarte uno 'perfecto'.

Por: Juan José López (@jlopezc2010)