Samsung Galaxy A90: se filtran características del teléfono, tendría triple cámara [FOTOS]

Otro lanzamiento se sumaría al reciente Galaxy S10. La compañía surcoreana Samsung estaría planeando sorprender este 10 de abril en su evento al presentar un miembro más su línea de teléfonos de gama media Galaxy A. A pocos días de revelarse esta información, un portal chino filtró las características del smartphone que llevaría el nombre de Samsung Galaxy A90.

Literalmente, los usuarios han hecho explotar las redes sociales con los detalles del supuesto Galaxy A90, el cual tendría una triple cámara y vendría con el procesador Snapdragon 7150. Los rumores sobre la pantalla deslizable que posiblemente tenga el nuevo buque de la compañía asiática cada vez son más creíbles.

De acuerdo a una publicación en Twitter que hizo Samsung, se sabe que el próximo 10 de abril se revelarán tres nuevos terminales, y según los comentarios, estos serían: Galaxy A40, Galaxy A60 y el Galaxy A90. Aunque también se presume que los dispositivos podrían ser tres versiones del supuesto A90.

Enter the era of live. April 10, 2019 - Live on https://t.co/kDIR3TcbZ5 #SamsungEvent pic.twitter.com/EqN8wF04Wd