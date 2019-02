Moto E5 Play review: lo bueno y lo malo del smartphone económico de Motorola [FOTOS]

Motorola Perú nos proporcionó su nuevo smartphone de gama de entrada, nos referimos al Moto E5 Play, un celular que tiene un precio accesible y características destacables que te vamos a detallar en este review.

En el siguiente análisis podrás conocer todas las bondades y falencias que posee el Moto E5 Play, un smartphone muy accesible que puede servirte para iniciar tu recorrido por el mundo ‘smart’.

Diseño

El Moto E5 Play es un teléfono inteligente que cuenta con un diseño elegante, el cual resalta por su estructura, la cual te brindará una sensación agradable al momento de usarlo a diario.

Este smartphone tiene una carcasa de poliuretano, la cual si bien no es muy resistente a los golpes, le da un aspecto agradable visualmente hablando.

Otro de los puntos a resaltar es el cambio que Motorola hizo en este smartphone, ya que a diferencia de otros terminales de la misma línea, el Moto E5 Play tiene una resolución en HD pero con un formato 16:9 a los 18:9.

El principal atractivo del Moto E5 Play sin duda es su sensor de huella táctil, el cual ahora ha sido colocado en la parte posterior del Smartphone, junto con el logo de la marca, lo que permite desbloquear el teléfono de una forma más sencilla.

En relación a su funcionamiento, el sensor de huella táctil te permite desbloquear el equipo con un solo toque y además puedes configurarlo para reconocer todas las huellas que desees y así garantizar su buen desempeño.

Esta característica del Moto E5 Play resulta mucho más útil que ingresar un patrón o incluso un código pin de desbloqueo del equipo, además garantiza la seguridad y la privacidad del mismo.

Pantalla

El Moto E5 Play posee una pantalla OLED de 5.2 pulgadas con resolución en HD. Si estás acostumbrado a usar teléfonos de gama alta, entonces notarás la diferencia en cuanto a calidad de imagen.

Si por el contrario recién vas a iniciar tu aventura en el mundo ‘smart’, entonces no tendrás problema con la pantalla del Moto E5 Play, la cual posee los marcos más estrechos y cuenta con un formato 16:9.

Utilizamos algunos juegos como Pokémon GO, Candy Crush y los gráficos son realmente aceptables para este terminal económico de la línea E de Motorola.

En relación a los videos en YouTube y Netflix podemos decir que los gráficos son óptimos y que la calidad de la imagen es aceptable, esto debido a que soporta hasta una resolución de 1280 x 720 pixeles (282ppi)

En relación al brillo de la pantalla OLED de 5.2 pulgadas del Moto E5 Play, te recomendamos bajarlo un poco, puesto podría resultar fuerte para algunos usuarios con el sentido visual sensible.

En relación al sonido del Moto E5 Play, el altavoz que viene incluido en el equipo resulta un poco bajo a comparación de otros terminales, como el Huawei P20 Lite que he tenido la oportunidad de probar.

Queda muy por debajo en el tema de audio; sin embargo, si eres de las personas que suelen utilizar audífonos no tendrás problemas en escuchar tus mejores temas musicales con este smartphone de gama de entrada.

Sistema operativo y rendimiento

Si eres un usuario que busca fluidez y una rápida respuesta al momento de manipular un Smartphone, debemos comentarte que el Moto E5 Play no es para ti, ya que pese a poseer un procesador Snapdragon 425 de 4 núcleos y garantizar un funcionamiento de hasta 1.4 GHz, este terminal no tiene una fluidez buena.

El equipo suele colgarse en algunos casos y ponerse ‘lento’ cuando se utilizan algunas aplicaciones como Facebook o algunos juegos y aplicaciones que requieren de un mayor desempeño.

Intentamos instalar el juego de supervivencia PUGB y no pudimos ejecutarlo, ya que no es compatible con el Moto E5 Play. De igual manera, intentamos utilizar el Pokémon GO y al momento de ejecutarlo no tenemos una fluidez garantizada.

Asimismo, al momento de utilizar la ‘Realidad Aumentada’ la aplicación se cierra y deja de funcionar; esto posiblemente a la falta de giroscopio o de la poca resistencia que tiene al uso de este tipo de aplicaciones.

En relación al uso de las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, tenemos una demora de algunos microsegundos antes de obtener la información que se comparte en dichas plataformas. Si bien esto a veces se debe a la señal Wi-Fi, lo probamos con una red de 10 MB y el cambio no fue considerable. Muy distinto a la de otros terminales como el Huawei P20 Lite, el cual tiene un mayor rendimiento en el uso de estas aplicaciones.

Batería

Sin duda alguna la batería es un punto fundamental para todo smartphone sea de gama alta, mediana o de entrada. El Moto E5 Play posee una batería de 2800mAh, lo cual te permite tener una independencia por un promedio de 6 horas aproximadamente.

Probamos el Moto E5 Play desde la 1:30 pm con una batería al 100%, de forma continua y logramos utilizarlo hasta las 7:30 pm, tiempo en el que lo cargamos antes que llegue a 0%, a fin de volver a utilizarlo

La carga del equipo es uno de los puntos más fuertes del Moto E5 Play, puesto que solo bastó de 1 hora para poder tener una carga del 80%, lo cual es bastante aceptable puesto que tiene una carga mucho más eficiente debido al puerto USB-C.

Cámara

Si hay algo que destacar del Moto E5 Play es el número de características que posee este terminal de gama de entrada en relación a las dos cámaras que posee.

Si bien es cierto que posee una cámara trasera de 8 MP y una frontal de 5 MP, la verdad es que van mucho más allá, debido a que las funciones que posee le dan una mayor ventaja.

Fotografías tomadas por el #MotoE5Play de #Motorola. Con ello probamos la calidad de la cámara que viene incorporada en el smartphone económico de Motorola. pic.twitter.com/RYos0xPxC4 — Daniel Robles Vives (@danielrv_1988) 18 de febrero de 2019

Probamos las funciones de la cámara del Moto E5 Play en un día luminoso y obtuvimos buenos resultados en el modo automático; sin embargo, hay que recordar que en modo ‘manual’ podrás optimizar tus tomas en relación al ISO y filtros.

Fotografías tomadas por el #MotoE5Play de #Motorola. Con ello probamos los efectos con que cuenta la cámara de este smartphone. pic.twitter.com/pmWdEpfAu2 — Daniel Robles Vives (@danielrv_1988) 18 de febrero de 2019

La cámara posterior del Moto E5 Play tiene una opción muy interesante que te permite grabar videos en cámara lenta; una característica vista en terminales de gama alta como el Huawei Mate 20 Pro u otros smartphones de Samsung.

En el caso del Moto E5 Play, esta opción se activa desde la misma aplicación del equipo y te permitirá modificarlo, según dispongas en el visor del Smartphone. Este atributo si bien es complementario, resulta agradable visualmente hablando, ya que podrás capturar tus mejores momentos y hacerlos únicos con esta opción.

En relación al zoom, el Moto E5 Play cuenta con un zoom digital de 4X que, si bien no te permite tener un resultado nítido, podrás hacer acercamientos a algunos objetos que desees retratar en fotografía. Hicimos algunas pruebas y aquí te mostramos los resultados.

Como conclusión final podemos decir que el Moto E5 Play es un celular aceptable para el precio que tiene en el mercado local, tiene interesantes opciones estéticas, pero posee algunas falencias en el tema de fluidez, algo que sí es un duro obstáculo ya que es un atributo indispensable al momento de adquirir un smartphone.

Por: Daniel Robles Vives