Moto G7 vs Moto G6: ¿qué diferencias existen entre el nuevo smartphone de Motorola y su antecesor? [FOTOS]

Se acaba de lanzar en Sao Paulo, Brasil, la nueva familia Moto G7, nos referimos al Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play y Moto G7 Power, cuatro smartphones que lucen muy similares, pero tienen notables diferencias entre ellos.

Desde el 2013, Motorola renueva los smartphones de su línea "G". En la actualidad, se encuentra en la séptima generación, la cual llegará a nuestro país en marzo, aunque todavía no hay un día oficial.

Si hace poco compraste el Moto G6 u otro smartphone de la sexta generación de Motorola y te enteraste que acaba de salir el Moto G7, no debes preocuparte, ya que te mostraremos cuanto ha mejorado el equipo.

Vale resaltar que la sexta generación de la linea "G" de Motorola solo tenía 3 smartphones: Moto G6, Moto G6 Plus y Moto G6 Play, así que no tomaremos en cuenta en esta comparación al Moto G7 Power.

Moto G7 vs Moto G6

Empecemos por la pantalla, el Moto G7 cuenta con una pantalla ultra-amplia Max Vision Full HD de 6,24 pulgadas con protección gorilla glass, mientras que su predecesor tenía una pantalla de 5.7 pulgadas también resolución Full HD.

En lo que respecta al rendimiento, el nuevo equipo de Motorola es mucho más rápido, ya que cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 632, 4G de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. El Moto G6, por su parte, posee un procesador Qualcomm Snapdragon 450, 3 GB de RAM y solo 32 GB de almacenamiento interno.

En el apartado fotográfico, ambos equipos son muy similares, ya que tanto el Moto G7, como el Moto G6 cuentan con una doble cámara principal (un sensor de 12 y otro de 5 megapíxeles) y una frontal de 8 megapíxeles.

Las similitudes entre ambos equipos siguen viendo sus baterías, ya que ambos poseen una batería de 3000 mAh, aunque en el Moto G7 la carga rápida es de 15 vatios.

Otra diferencia la podemos apreciar en el sensor de huellas digitales, ya que en el Moto G6 se encontraba en la parte inferior de la pantalla, mientras que en el Moto G7 (y sus hermanos) está ubicada en la parte posterior, en el logo de Motorola.

Moto G7 Plus vs Moto G6 Plus

La diferencia que salta a la vista es el tamaño de la pantalla. Mientras que en el Moto G6 Plus la pantalla era de 5.9 pulgadas con resolución Full HD, en el Moto G7 Plus contamos con una pantalla de 6.24 pulgadas con resolución Full HD+.

Otra diferencia entre ambos equipos, es que el nuevo 'engreído' de Motorola tiene un procesador octa-core Qualcomm Snapdragon 636, mientras que el Moto G6 posee un procesador Qualcomm Snapdragon 630.

Algo que llamó la atención de muchos es que la batería del Moto G7 Plus se redujo en comparación con su antecesor. Como se sabe, el Moto G6 Plus tiene una batería de 3200 mAh, pero la versión presentada este año tiene tan solo 3000 mAh.

Al respecto, Martín Errante, director de Producto de Motorola para Latinoamérica, aseguró que esto se debió a un cambio estético, ya que una batería de más miliamperios ocuparía más espacio, por lo que ellos prefirieron reducirla y darle prioridad a la estabilización óptica.

El resto de características son muy similares, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno para ambos y una doble cámara principal, una de 12 megapíxeles y otra de 5), aunque el Moto G7 posee estabilización óptica.

En la frontal si hay una mejora, ya que cámara del Moto G7 Plus es de 12 megapíxeles, mientras que su versión presentada el año pasado solo tenía 8 megapíxeles.

Moto G7 Play vs Moto G6 Play

Finalmente, el teléfono de gama de entrada de la línea "G" de Motorola ha sufrido también algunas cambios respecto a su predecesor. Por ejemplo, ambos tienen una pantalla de 5.7 pulgadas; sin embargo, la resolución del Moto G7 Play es HD+, mientras que en el Moto G6 Play es solo HD.

El resto de características entre ambos equipos son muy similares, ambos tienen una cámara principal de 13 megapíxeles y una frontal de 8 megapíxeles, ambos tienen 32 GB de almacenamiento interno. Eso sí, el Moto G7 Play tiene 3 GB de RAM, mientras que su predecesor tenía solo 2 GB.

Algo que llamó la atención es la notable diferencia entre las baterías de ambos teléfonos. En el Moto G6 Play la batería era de 4000 mAh, mientras que su sucesor redujo considerablemente esta característica (3000 mAh).

Por: Juan José López (@jlopezc2010)