WhatsApp: mira cómo se verá la molesta publicidad que aparecerán en los estados [FOTOS]

A partir del 2019, WhastApp comenzará a introducir publicidad en los "estados", así lo confirmó el vicepresidente de la aplicación, Chris Daniels. La plataforma pionera de mensajería, que le pertenece a Facebook, incursionará en los anuncios para volver más rentable al app que hasta el momento es gratuito.

A través de una conferencia de prensa realizada en la India, el vocero de WhatsApp mostró el tipo de publicidad que tendrá el servicio. Los "molestosos" anuncios comenzarán a visualizarse dentro de dos meses.

La novedad es que los 'estados' de WhatsApp tendrán el mismo estilo de publicidad que ya viene funcionando en Instagram. Es decir, cuando los usuarios vean las "stories" de sus contactos los anuncios aparecerán después de visualizar todas las imágenes de la historia. La repetición de la publicidad dependerá de cuántos estados vea el usuario.

La monetización que planea la compañía de Mark Zuckerberg por el aplicativo WhastApp con los anuncios comenzará desde enero del 2019. La introducción publicitaria será lanzada para los sistemas operativos de iOS y Android.

Esta sería la apariencia de los estados de la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp a inicios del próximo año.

Por otro lado, uno de los fundadores de WhatsApp, Brian Acton, explicó que uno de los motivos de su salida de Facebook Inc fue la introducción de anuncios en la aplicación. "La publicidad orientada es lo que no me hace feliz", dijo Acton en una entrevista para la revista Forbes.

Así luce actualmente los Instagram stories, que mientras más "estados" reproduzcas, más anuncios verás.