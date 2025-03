Delincuente dispara siete veces contra vivienda en San Juan de Lurigancho y mujer de 73 años sobrevive: "Nos hemos salvado"

En horas de la madrugada de este viernes 28 de marzo, un delincuente disparó hasta siete veces contra la vivienda de una adulta mayor de 73 años en San Juan de Lurigancho. La mujer, todavía en shock, señala que desconocen los motivos detrás del ataque.

"No me explico yo por qué oh qué cobarde no viene a dar la cara. No tengo ningún enemigo. A las 12:45 escuchamos un fuerte ruido. En la habitación que está arriba, dormía mi hija, mis nietos y yo también. Mi otra hija duerme al costado. Imagínese si hubiésemos estado despiertos. Nos hemos salvado", contó la adulta mayor en Latina.

PUEDES VER: Tráiler choca y queda atascado bajo puente Acho en plena Vía de Evitamiento

Las balas atravesaron las puertas e impactaron contra el vehículo de su hijo, su principal herramienta de trabajo. "Una vez que escuché los gritos de mi hija, he bajado y me doy con la sorpresa de que han hecho siete disparos. La herramienta de trabajo de mi hijo lo han destruido, todo está hueco, las lunas todas rotas", agregó.

Finalmente, explicó que anteriormente contaban con una bodega, pero decidieron cerrarla. Asimismo, descartó que haya recibido mensajes extorsivos. "Hemos trabajado de ambulante, mis hijas han trabajado duro para poder hacer esta casita. Ni siquiera cuando hemos tenido un negocio nos han hecho esto", manifestó.

"Que haya una confusión, no creo porque han tirado de frente a la ventana de mi habitación y a la cochera (…) Yo vivo desde el año 86 acá", agregó", concluyó la víctima.

Canales de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.