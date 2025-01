Padre fallece en incendio y familiares esperan los restos de la Morgue casi una semana: "nos dijeron que falta personal"

La familia Ancieta vive un angustiante momento tras la trágica muerte de su padre, quien quedó atrapado en un incendio que consumió su vivienda la semana pasada. Aunque los restos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima, los hermanos Renzo y Pablo Ancieta denuncian que no han podido retirarlos para darle un sepelio digno debido a la presunta falta de personal en la institución.

Desde el pasado viernes 10 de enero, fecha en que ocurrió el incendio, los hermanos han intentado sin éxito completar el proceso para recuperar el cuerpo. La espera, sumada a la tragedia, ha incrementado el sufrimiento de la familia. “Desde el día en que mi papá falleció, nos dijeron que por falta de personal no podían verlo y que nos iban a avisar para acercarnos. Hemos ido todos los días, pero nos han dicho que no hay personal”, explicó Pablo, visiblemente afectado.

La situación se agrava aún más debido a la exigencia de un pago diario por mantener el cuerpo en la morgue, lo que supone una carga económica adicional para la familia, que perdió todo en su negocio del devastador incendio.

Hermanos esperan restos de su padre de la Morgue de Lima

Los familiares del fallecido han manifestado su profunda indignación ante la prolongada demora en la entrega del cuerpo, calificándola como una falta de respeto y una carga emocional innecesaria en un momento de intenso dolor. A esto se suma la exigencia de un pago diario de 50 soles por cada día que los restos permanecen en la morgue, lo que agrava aún más la situación.

Uno de los hermanos, Renzo Ancieta, señaló que ha intentado exponer su caso a las autoridades, incluyendo la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sin embargo, asegura que los procesos administrativos han dificultado cualquier avance. “Tengo que exponer mi caso por mesa de partes y esperar tiempo. Me dijeron que no me podían ayudar. Me tuve que retirar. También intenté comunicarme a la línea 100, pero no obtuve respuesta”, relató con frustración.

Además de la carga económica, los hermanos denuncian la falta de información clara por parte de la institució, pese a identificar dos veces los restos de su padre. "Nos dijeron que no hay personal para identificarlo. Sin embargo, el fiscal y mi hermano verifico el cuerpo. Mi hermano certificó a mi papá. Luego nos dijeron que no tenían huellas de él o del rostro. Hasta el día de hoy nos siguen diciendo lo mismo y el monto sigue ascendiendo", añadió.

Hermanos solicitan apoyo

Renzo y Pablo Ancieta, quienes perdieron a su padre en un trágico incendio que también destruyó su vivienda y negocio familiar, enfrentan una difícil situación económica. Las personas que deseen brindar apoyo pueden comunicarse al número de ayuda: 960 601 757.