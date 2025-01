Retrocesos en la ley que regula el plástico de un solo uso

El Perú produce 21.000 toneladas de basura al día, de las cuales solo se recicla el 1,8%, según cifras del Ministerio del Ambiente (Minam). Muchos de estos desperdicios, como botellas y bolsas, terminan en los ríos y el mar.



A pesar que existe la Ley n° 30884, que prohíbe las bolsas de un solo uso, el tecnopor y las cañitas desde diciembre del 2018, su implementación ha tenido serios retrocesos.



Como se recuerda, ya se cobraba por bolsas biodegradables en los supermercados, pero llegó la pandemia y todo cambió. Ahora nuevamente se usan estos artículos en los mercados y bodegas y a nadie parece importarle.



Según la investigadora Yamina Silva Vidal, exviceministra del Minam, está pendiente desde el Ministerio de la Producción (Produce) la reglamentación técnica para la elaboración de productos que puedan reemplazar a los recipientes de plástico.



“El no tener estos productos en el mercado para que los comerciantes puedan usarlos ha hecho que se retroceda y se tengan las bolsas de un solo uso. Y para el tema de las comidas en las que se usaba el tecnopor, ha habido un avance de productos que lo reemplazan. Sin embargo, hay lugares donde todavía se están usando envases de tecnopor; eso está prohibido, incluso su producción, importación y la venta de este artículo; entonces, hay un esfuerzo que se tiene que hacer a nivel del Estado y desde los ministerios”, señala.



Agrega que por el lado de la industria se tiene que encontrar una solución para reemplazar estos productos, pero, en el 2022, su respuesta fue que no hay la reglamentación técnica. “Entonces, la industria señala que mientras no se tengan los instrumentos, no pueden hacer el cambio de su producción, (por ello) creo que es importante insistir con el Estado”.



Para Carmen Heck, directora de políticas de la ONG Oceana, están faltando dos cosas para impulsar la ley: fortalecer la fiscalización para poner freno a la comercialización de productos que ya están totalmente prohibidos.



Y como segundo punto, falta completar la regulación que aún está pendiente para los diferentes tipos de plástico de un solo uso que son regulados por la ley. Y esto depende del Produce en coordinación con el Minam.



“El avance que ha habido en el último año es que se han prepublicado las propuestas de reglamento técnico; sin embargo, todavía está pendiente la aprobación de este. Se ha dado una muestra de querer avanzar, pero aún no se ha hecho de forma definitiva”, sostiene.



De acuerdo con Carmen Heck, es muy importante la fiscalización por parte de los Gobiernos locales en los puntos de venta y también del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en la fabricación y distribución de lo que ya es ilegal.



En tanto, desde el Produce se informó que ya se cuenta con el reglamento técnico sobre bolsas de plástico biodegradables vigente desde junio del 2022, y están trabajando en la formulación de otros cuatro reglamentos que establecerán los requisitos técnicos y de etiquetado para la vajilla y utensilios de mesa de plástico biodegradable, la vajilla y utensilios de mesa de plástico reutilizables, la vajilla y utensilios de mesa de plástico reciclables, y las bolsas de plástico reutilizables, conforme al mandato dispuesto por la Ley n° 30884.



“Los proyectos de los cuatro reglamentos técnicos han sido prepublicados en el 2024 mediante resoluciones ministeriales para recibir los comentarios y opiniones de los sectores involucrados, y ser aprobados este año”, dijeron.



Consecuencias del plástico en el mar

Mientras tanto, la contaminación del mar por plástico está afectando la biodiversidad marina. También nuestra alimentación y salud. Raúl Loayza Muro, jefe del Laboratorio de Ecotoxicología (Facultad de Ciencias e Ingeniería) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), dice que el problema del microplástico es que muchos de ellos son transportadores de sustancias que pueden afectar la biota marina, de agua dulce y a los seres humanos.



Dentro de estos compuestos están los pigmentos, pinturas que en algunos casos pueden ser tóxicas. También puede incluir el BPA o llamado bisfenol A, sustancia química industrial que puede causar disrupción endocrina. “Es decir, alterar los ciclos hormonales, reproductivos”. En el caso de las algas, pueden reducir la asimilación de nitrógeno y carbono, que son importantes para su metabolismo.



Y en el ser humano —explica—, los microplásticos pueden causar procesos de inflamación; por ejemplo, a través de la producción de radicales libres. También están relacionados con la citotoxicidad; es decir, toxicidad a nivel celular en distintos tejidos. “Y pueden generar una serie de disfunciones a nivel reproductivo por su capacidad de disrupción endocrina. Quizá en el ser humano no sea tan evidente, pero sí en organismos acuáticos, por lo que son de gran preocupación”.

Para el experto, debería haber campañas fuertes de educación ambiental en los colegios y medios de comunicación para una mejor conciencia de la ciudadanía y así lograr una reducción del consumo del plástico descartable.