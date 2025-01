La madrugada de este domingo 12 de enero, la minera Poderosa fue nuevamente blanco de un atentado en Pataz, La Libertad. Este ataque, que se suma a una serie de incidentes violentos, se llevó a cabo cuando un grupo de individuos detonó una torre de alta tensión utilizando cartuchos de dinamita. Este tipo de agresiones se han vuelto recurrentes en la zona, donde la actividad minera ha generado tensiones con grupos que operan de manera ilegal.

A pesar de la magnitud del ataque, que involucró una torre de alta tensión de 60 kilovatios, el suministro eléctrico no se vio comprometido. Esto se debió a la efectividad del sistema de emergencia que la empresa tiene implementado para garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, la situación refleja un clima de inseguridad que afecta tanto a las operaciones mineras como a los pobladores de la zona.

Atentado en minera Poderosa en Pataz

Simultáneamente a la explosión, se registró otro suceso en una bocamina situada en el área de Carhuabamba, dentro de la misma concesión. Más de quince trabajadores, que al parecer pertenecían a un grupo distinto de mineros ilegales, fueron sorprendidos y retenidos durante varias horas por los mismos responsables de la detonación en Poderosa.

Cabe resaltar que en las últimas semanas, se ha agudizado la lucha por el control de territorios entre mineros ilegales. Según múltiples fuentes, estos grupos han ocupado terrenos concesionados durante aproximadamente cuatro años, sin que las autoridades competentes hayan tomado medidas para frenar esta situación.

Pataz en emergencia desde 2024

Pataz permanece en estado de emergencia desde febrero de 2024. La reciente extensión del estado de excepción en esta provincia del norte del país se llevó a cabo el 9 de enero, lo que implica que la medida se mantendrá vigente por un periodo adicional de 60 días a partir de esa fecha. “Ya vamos a cumplir un año que está la provincia de Pataz en estado de emergencia, y mientras no vaya acompañado de un recurso logístico, los estados de emergencia no van a funcionar", dijo el alcalde de Pataz, Carlos Mariño, hace unas semanas a un radio local.

"La Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) está en Parcoy, está en el distrito de Pataz, pero no están protegiendo al pueblo. Hay que ser exactos y expresarlo como tal: están protegiendo a la minera Poderosa, a la empresa privada, mas no a la población. También hay que proteger al pueblo, hay que proteger a todos. Entonces, tenemos comisarías que no están bien implementadas”, acotó.