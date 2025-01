Puno: Tres mineros mueren en cámara de gases tóxicos de socavón

Tres mineros perdieron la vida tras inhalar gases tóxicos acumulados en una de las cámaras de la mina La Candelaria, en el distrito de Vilque, provincia de Puno, al sur oeste de la ciudad del mismo nombre.

Las víctimas fueron identificadas como Joel Jerónimo Silva Fernández, Wilfredo Joel Maraza Quispe y Valentín Churata Flores. Se informó que no tenían el equipamiento de protección adecuado ni tanques de oxígeno para el tipo de labor que realizaban. Sus cuerpos fueron hallados a más de un kilómetro de profundidad.

El socavón donde perdieron la vida forma parte de la concesión de la empresa Los Rosales, que cuenta con todos los permisos para operar. Sin embargo, el área donde ocurrió el accidente fue subcontratada a la empresa Contratistas H & CC de Peru SAC, representado por Mario Rafel Ccalla Coaquira.

Los tres obreros trabajaban en la recuperación de mineral aurífero y cobre del desmonte que yacía extendido en diversos túneles que fueron explotados por anteriores dueños.

El director regional de energía y Minas de Puno, Edwin Chambilla Palomino, informó a La República que la subcontratista será sancionada porque aparentemente no tenía adecuada señalización y los tres trabajadores perdieron la vida porque terminaron en una zona de alta concentración de gases acumulados durante años. Explicó que aún no se efectuaron labores de fiscalización porque no cuentan con personal necesario.

Trascendió que los representantes de la empresa subcontratista asumieron los gastos de indemnización por cada una de las víctimas. La fiscal Jessy Yobana Condori Escarcena, inició investigación por homicidio culposo contra los responsables.