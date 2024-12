El youtuber peruano que abandonó la UNMSM para vivir solo en Japón y hoy triunfa en redes

Akira Kaneko, es un creador de contenido peruano con raíces japonesas, que al terminar el colegio se vio en una encrucijada: tenía que decidir si viajar a Japón o quedarse en Perú. Uno de los principales motivos de esta disyuntiva fue el estado de salud de su padre y la difícil situación que afectaba al país y por consecuencia a la educación. Luego de un tiempo, optó por viajar solo y empezar desde cero su vida en el continente Asiático, pese a haber ingresado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Hoy cuenta con más de un millón de seguidores en su canal de Youtube, que lleva por nombre Japan Gemu, en el que muestra sus increíbles hallazgos en unas peculiares tiendas en Japón llamadas Hard-Off.

Portada de uno de sus videos de Youtube . Foto: Japan Gemu

¿Por qué decidió mudarse a Japón?

Akira recuerda que vendía chocotejas con la ayuda de su mamá por la zona donde vivía. Por su parte, su papá trabajaba en 'Perú Shimpo', un periódico de la época que ya no existe. Sin embargo, la situación crítica que pasaba Perú en esos años y la enfermedad que contrajo su progenitor lo obligaron a partir del país.

"Me decían tienes que entrar a una universidad nacional o ándate a Japón a trabajar y ahorra tu dinero. Lamentablemente, en ese época la San Marcos, ya tenía como ocho meses que no empezaba clases. Me dije: Dios Santo si entro acá, que había entrado, cuándo voy a terminar mi carrera"

Una vez en Japón, fue acogido por un amigo en común de su familia en su pequeño departamento, hasta que consiguió trabajo en una fábrica. Su tarea era limar tornos para partes de moto, donde trabajó 8 meses. Posteriormente, consiguió un nuevo trabajo, en la cual hacía los asientos para una empresa de autos y logró independizarse.

¿Cómo empezó su historia en Youtube?

En el año 2012, Akira todavía no estaba muy familiarizado con el mundo de Youtube. No fue hasta que vio que uno de sus familiares consumía a los famosos videoblogs, lo que le produjo una inspiración. Durante esa semana, empezó a recopilar información sobre esta nueva plataforma desconocida hasta el momento para muchos y solo "dormía 3 horas al día".

Cuando ya era consciente de lo que significaba ser creador de contenido y cómo funcionaba ese mundo, solo tenía que pensar en la temática de su contenido. Llegó a la solución de que debía ser algo con lo que ya estuviera familiarizado: los videojuegos. Desde ese momento, comenzó a hacer un tipo de contenido, que le dio su reconocimiento actual, 'La búsqueda de lo Retro', donde muestra consolas raras, aparatos que solo hay en en Japón y parte de la vida de esa nación.