Mujer es acusada de gastar S/32,000 de fiesta de promoción para construir su casa en Iquitos

Una mujer, identificada como Liz Cardama Calvo (35), fue arrestada en Iquitos tras ser acusada de gastar S/32,000 destinados a la fiesta de promoción del colegio parroquial San Martín, ubicado en la calle Soledad, en pleno centro de la ciudad, en la región Loreto. La comunidad educativa se mostró indignada frente a la situación y decidieron formalizar la denuncia en la Comisaría PNP de Iquitos.

La detenida era responsable de recaudar las cuotas para la celebración del evento escolar. En ese sentido, luego de que los padres no recibieran noticias sobre el dinero, procedieron legalmente contra la mujer. Tras ello, sin ningún rastro de culpabilidad, la acusada reveló que se gastó el dinero en la construcción de su casa.

Los padres de familia del colegio parroquial San Martín, ubicado en el centro de Iquitos, presentaron una denuncia formal contra Liz Cardama Calvo, de 35 años, quien se encargaba de recaudar las cuotas para la fiesta de promoción. La mujer fue detenida por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser acusada de malversar S/ 32,000, fondos destinados a la celebración del sexto grado del nivel primario.

Según los testimonios de las madres de familia, Cardama Calvo justificó su acción alegando que utilizó el dinero para la construcción de su vivienda. La situación ha generado preocupación entre los padres, quienes ahora buscan respuestas sobre el destino de los fondos recaudados. “La promoción no se va a llegar a dar porque no hay la plata. Se ha llevado 32 mil soles. Su única justificación que dio es que se ha gastado la plata arreglando su casa y que no tiene cómo devolverla”, dijo una de las madres de familia a RPP.

Detienen a la mujer tras constantes reclamos

Ante la reiterada falta de respuesta y la negativa a reembolsar el dinero, las madres de familia decidieron presentar una denuncia formal ante la policía. Como resultado, la mujer involucrada fue arrestada y llevada a la Comisaría PNP de Iquitos. Los padres expresaron su preocupación, ya que la celebración de la fiesta de promoción se aproxima y aún no se ha realizado el pago completo por el alquiler del local, lo que pone en riesgo la realización del evento.