SMP: extorsionadores disparan casa de familia que alquila cuartos, pese a dejar su anterior negocio textil por inseguridad

Un nuevo caso de extorsión se reporta en el distrito de San Martín de Porres. Se trata de una familia que se dedica al alquiler de cuartos, que ha denunciado ser víctima de extorsión por parte de un grupo de delincuentes. En ese sentido, los criminales dispararon en repetidas ocasiones contra esta vivienda durante la madrugada del martes. Tras ello, los extorsionadores enviaron el video del ataque a la familia con la finalidad de amedrentarlos.

Cabe resaltar que las víctimas tenían un negocio en el rubro textil, el cual dejaron debido a la creciente ola de inseguridad. No obstante, no esperaron que las extorsiones lleguen a la puerta de su casa. Ante ello, exigen medidas efectivas a las autoridades, ya que temen que ocurra un nuevo atentado.

Delincuentes disparan casa dedicada al alquiler de cuartos

Una familia dedicada al alquiler de habitaciones en San Martín de Porres ha denunciado ser víctima de extorsiones por parte de delincuentes. Tras ello, la situación generó incertidumbre en la zona, pues no saben cuándo volverían a atacar los delincuentes. Las víctimas afectadas han decidido hacer pública su denuncia para alertar a otros sobre este tipo de delitos que afectan a los ciudadanos.

Se supo que los extorsionadores han amenazado a la familia con hacerles daño si no cumplen con sus exigencias económicas. Esta situación ha llevado a la familia a vivir en un estado constante de miedo e incertidumbre. La denuncia ha sido presentada ante las autoridades, quienes han iniciado las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de estos actos delictivos.

“Nosotros estábamos durmiendo e hicieron los disparos, pensábamos que era un robo, pero a los 10 minutos nos mandaron el video con la amenaza”, expresó uno de los propietarios. “Esta es la vivienda de mis padres, ellos construyeron con mucho esfuerzo. Nos hemos dedicado al rubro textil por años, hace un año que dejamos el rubro y como hermanos hemos construido nuestras casas y vivimos de los alquileres. Dejamos el rubro por la inseguridad, queríamos vivir seguros”, añadió.

Exigen mayor seguridad

El ciudadano afectado hizo un llamado al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y a la presidenta Dina Boluarte, a fin de implementar acciones inmediatas para combatir la creciente inseguridad en las calles. “Pido de corazón, al ministro del Interior, a la presidenta Dina Boluarte, que se pongan una mano en el pecho, estamos con el corazón en la mano. No queremos que ningún integrante pierda la vida por esta inseguridad”, expresó.

Por si fuera poco, pese a que las víctimas ya han presentado la denuncia, ningún efectivo policial se ha acercado al lugar de los hechos, lo cual aumenta la incertidumbre de los afectados. “Los delincuentes tienen detalle de cada integrante y la amenaza va para por los más vulnerables: mis padres y mis sobrinos. Hemos hecho la denuncia, nos dijeron que nos van a enviar seguridad, hasta ahora no pasa ningún policía, ningún patrullero. Cómo estamos, no vamos a enfrentarnos a un delincuente, no vamos a estar escondiéndonos”, acotó.