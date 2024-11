Rafael López Aliaga felicita a ministro del Interior pese a ola criminal en Perú

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señaló hoy que la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, “sí defiende” a los peruanos y “da órdenes claras”, pese al incremento abismal de crímenes en todo el Perú y los cuestionados resultados del estado de emergencia en Lima y el Callao y que, a pesar de esto, se amplió este martes por decisión del gobierno.

“Este ministro sí nos defiende y da órdenes claras. Hay que defender al ciudadano. Si hay que disparar, se dispara”, fueron las palabras de la autoridad edil en el evento de entrega de 638 motos adquiridas por la Municipalidad de Lima (MML) para la Policía Nacional (PNP) en la Plaza de Armas.

Campaña contra la PNP, según Santiváñez

Por su parte, Santiváñez Antúnez aprovechó la oportunidad para responder a sus críticos al decir que existe “una campaña que busca desprestigiar a la Policía” ante algunos últimos hechos delictivos que involucran a miembros de la institución.

“Hoy existe una gran campaña que busca desprestigiarnos, que pretende hacer creer que porque probablemente puede existir un delincuente (dentro de la Policía) nos pueden involucrar a todos y meternos en el mismo saco”, dijo el titular del Mininter.

Reggiardo también felicita a ministro

Otro que también halagó al ministro del Interior fue el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien señaló que “hace los mayores esfuerzos para contrarrestar el avance de la delincuencia”.

“El ministro hace los mayores esfuerzos, y me consta durante muchos años, para contrarrestar el avance de la delincuencia, lo que no es fácil porque lamentablemente el ministerio del Interior en ocasiones anteriores ha estado en manos de gente que no ha debido estar ahí y que ha permitido que hoy nuestros policías no quieran usa su armamento de ley. Eso es inconcebible”, afirmó el primer regidor de la MML.