Delincuente amenaza con arma a una joven en un minimarket y obliga a dar su clave bancaria: "Abre tu Yape"

"Abre tu Yape rápido o te mato", fueron las palabras del delincuente mientras amenazaba a su víctima, una joven que se encontraba realizando compras en un minimarket ubicado en la urbanización 'Los Heraldos', en el distrito de Surco. El hecho sucedió a las 8:00 p. m. aproximadamente. Ante ello, la mujer realizó las denuncias respectivas en la comisaria de la zona, pero afirmó que no recibió el apoyo espero. Los vecinos del lugar se mostraron preocupados por los sucedido, ya que aseguran que este tipo de robos son frecuentes.

Delincuente a una mujer a dar su clave bancaria

Un nuevo caso de asalto a mano armada se registró en el distrito de Surco. En esta ocasión, las cámaras de seguridad captaron el cobarde accionar de un delincuente, quien con mano armada, amenazó a una joven que se encontraba realizando sus compras en un minimarket, ubicado en la urbanización 'Los Heraldos'. "Abre tu yape rápido o te mato", fueron las palabras del hampón para amedrentar a su víctima, quien no tuvo más opción que acceder y darle su clave bancaria al criminal para que le robe S/ 1,400 a través de un 'yapeo' con destino a 'plin' registrado con el nombre de Maryrelys Bravo.

Tras cometer el asalto, el inescrupuloso huyó por el jirón Vulcano en dirección al distrito de Chorrillos. El hecho ha causado gran preocupación entre los residentes de la zona, pues afirmaron que en el lugar los delitos se cometen con frecuencia. Incluso, tendrían identificado al ratero, ya que no sería la primera vez que opera bajo esta modalidad. Para sorpresa de muchos, los efectivos policiales no tienen conocimiento de lo sucedido, según afirmaron los vecinos.

PUEDES VER: Joven cajamarquina desaparece en Comas y aseguran que fue vista cerca a condominio Las Praderas

Falta de apoyo por parte de las autoridades

Por otro lado, la denunciante señaló que en la comisaría de Sagitario no recibió el apoyo esperado por parte de las autoridades. "Al parecer los vecinos tienen identificados a estos delincuentes y no es posible que la policía no", aseguró la joven víctima del asalto, quien recibió el respaldo de los residentes del lugar.

"Siempre pasan los mismos, roban los mismos, roban aquí y allá. Ya saben quiénes son, no sé por qué no los capturan", comentó una de las vecinas al enterarse de lo sucedido. Pese a la denuncia realizada y las pruebas que confirman el atraco, la Policía Nacional aún no ha identificado al hampón.