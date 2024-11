El ingeniero José Mesía, especialista en meteorología del Senamhi, señaló que el fenómeno meteorológico que viene ocurriendo en la costa de Perú corresponde a un vórtice generado por vientos de superficie, es decir, vientos en niveles bajos de la atmósfera.

Según explicó, debido a la orografía costera característica de la región, este tipo de vórtices se forma generalmente en la zona de Paracas. Sin embargo, por diferencias en la velocidad de los vientos, el vórtice podría desplazarse hacia el norte del departamento de Ica, el sur de Lima o incluso hacia la zona central o norte de la capital.

El vocero de Sneamhi precisó que la intensidad de este fenómeno no es muy alta, por lo que no genera vientos fuertes. Sin embargo, incrementa la humedad debido a la formación de nubes estratos, es decir, nubes bajas. Estas tienden a concentrarse en la zona costera y a desplazarse hacia los valles cercanos.

Senamhi alertó sobre una llovizna por la mañana del 20 de noviembre. Foto: Andina.

El vórtice costero podría afectar no solo a un distrito o una región cercana, sino también gran parte de Lima Metropolitana. Detalló que el fenómeno no se limita a un área específica, ya que puede impactar tanto la zona central como el norte y el sur de la ciudad. Por ello, no es un sistema localizado o puntual, sino uno de alcance más amplio.

Es preciso mencionar que las temperaturas y los vientos no deberían ser motivo de preocupación, pues este fenómeno es recurrente en la costa de Lima y, en particular, en la de Ica.

Clima podría variar en los próximos días. Foto: Andina.

Senamhi: ¿cómo serán las temperaturas en Lima en los próximos días?

Según la información proporcionada por José Mesía, en Lima Metropolitana se registran temperaturas entre 23 y 24 grados Celsius, aunque hacia el mediodía se han reportado valores mayores. En la estación de La Molina, por ejemplo, se alcanzaron 24,2 grados a la 1:00 p. m., pero esta no es la temperatura máxima definitiva. Además, el especialista indicó que se estima que las temperaturas podrían llegar hasta 26 grados en los próximos días, dependiendo de las condiciones de brillo solar.

En otras zonas de la ciudad, como el norte de Lima Metropolitana, las temperaturas oscilan entre 24 y 25 grados Celsius en distritos como Carabayllo y Puente Piedra. En tanto, en la parte oeste, los valores se estiman entre 22 y 24 grados Celsius.

Por otro lado, el ingeniero Mesía señaló que, al estar en una etapa de transición del invierno hacia el verano, se presentan condiciones típicas de esta época en Lima Metropolitana. Explicó que durante las mañanas suelen registrarse lloviznas, mientras que al mediodía y por la tarde predominan el brillo solar y las temperaturas elevadas.