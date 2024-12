Christian Domínguez protagonizó un momento que dejó sin palabras a los televidentes y a Karla Tarazona durante la emisión en vivo del programa 'Préndete'. Y es que, en medio de una de las secciones del show matinal de Panamericana TV, el cantante de cumbia sorprendió a todos al declarar su amor hacia la presentadora con un contundente "te amo" en plena transmisión.

Karla Tarazona reacciona en vivo al "te amo" de Christian Domínguez

Todo comenzó con una conversación sobre olvidos de fechas importantes. Christian Domínguez fue cuestionado por no haber felicitado a su amiga Ethel Pozo en su cumpleaños. En medio de la charla, Karla Tarazona le sugirió una solución creativa y bastante sarcástica: "Deberías tatuarte los cumpleaños importantes para no olvidarlos".

En respuesta, Christian decidió compartir un detalle personal que dejó a todos intrigados. "¿Sabes por qué no me olvido de tu cumpleaños? Porque es la clave de mi celular. Para no olvidarme, la pongo de clave", confesó entre risas, provocando sorpresa en el estudio.

Sin embargo, lo más impactante ocurrió segundos después. Christian Domínguez, visiblemente emocionado, expresó abiertamente sus sentimientos hacia su presunta nueva pareja, Karla Tarazona. "Siempre he dicho que tu sarcasmo es lo que más odio, pero te amo", declaró el intérprete.

La reacción de Karla no se hizo esperar: aunque reía, se mostró visiblemente sorprendida por las palabras de su compañero de conducción. Su rostro reflejaba alegría y mucha emoción por el momento. Luego de este momento, Tarazona admitió que Christian la tomó "por sorpresa" y que no esperaba que le declarara su amor en público.

"Lo dijo públicamente (que la amaba) Me quedé muda y sorprendida... Él siempre es amoroso", señaló la presentadora de Panamericana TV a Trome, aunque negó que hayan "oficializado" su romance.