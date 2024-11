Peruano compró sorteo de 'La Tinka' por primera vez y ganó S/50.000: "No escogí los números ni nada"

Los juegos de azar son la opción favorita de quienes deciden poner a prueba su suerte, y la 'Tinka' es una empresa que lleva años apostando por este rubro. En esta ocasión, un hombre recibió el jugoso premio de S/50.000 gracias a uno de los sorteos de la compañía. Todo sucedió de manera espontánea, por lo que su sorpresa fue mayor. Sin embargo, por alguna inexplicable razón, sentía en lo más profundo que esta sería su gran oportunidad para transformar su vida.

¿Esta sería la primera vez que el hombre apostaba en la 'Tinka'?

En el video difundido por la marca de lotería más reconocida del Perú, el ganador contó con lujo de detalles cómo decidió comprar una Tinka. Al parecer, esta fue la primera vez que apostó en dicha empresa. Aunque no recuerda claramente, mencionó que ese día estaba viendo un partido de la selección de Argentina o Francia cuando decidió apostar, sin tener mucho conocimiento del proceso.

"Hola qué tal, yo soy el ganador de la Tinka del 'sí o sí' y estoy muy contento. Creo que estaba jugando Argentina o Francia. Me puse a ver el partido un rato y de pronto vi que la Tinka estaba desocupado, pero había una cola. Y me dije, ¿Por qué no compramos la Tinka? Me la compré. Fue la primera vez", relató el sujeto.

El 'sí o sí' fue el juego de la 'Tinka' que le dio la oportunidad de ganar S/50.000. Foto: 'Tinka'.

¿Eligió alguna combinación especial al comprar la 'Tinka'?

Además, el hombre relató que en aquella ocasión no eligió los números de la forma habitual, pero confiaba en que ganaría, ya que estaba pensando en sus padres. Para jugar la Tinka, es importante tener presente que se deben seleccionar seis números dentro de un rango del 1 al 48. Las posibles combinaciones superan los 12 millones, lo que hace que el juego sea un desafío.

"Fue una compra al azar. No escogí mi número ni nada, pero bueno yo me fui confiado, porque justo ese día estaba pensando en mi mamá y mi papá."

Al final del video, el ciudadano peruano incitó a más personas a comprar la lotería para poder disfrutar de sus premios.

"Invito a toda la gente, a todas las las amistades que me están viendo. Por favor, que se motiven a jugar La Tinka que siempre va a estar. Siempre va a caer en algún momento, en el momento más indicado, más esperado."

Las posibles combinaciones superan los 12 millones, lo que hace que el juego sea un desafío. Foto: Captura Youtube.

¿Cómo es la mecánica del 'sí o sí' de la Tinka?

El 'sí o sí' fue el juego de la 'Tinka' que brindó al hombre la oportunidad de ganar S/50.000 y mejorar su vida. Para quienes deseen correr la misma suerte, pero no conozcan la mecánica del sorteo deben tener en cuenta esta información. En caso el pozo no reviente luego de la extracción de las primeras 6 bolillas, se extraerán bolillas adicionales, una por una, hasta encontrar el o los boletos que tengan 6 aciertos. Para ello, se tomará en cuenta las bolillas regulares del sorteo y las bolillas del 'Sí o Sí'. Una vez seleccionadas, se determinará a las personas que recibirán el premio de S/ 50,000, que se entregará todos los miércoles y domingo de 'Tinka'. Es importante tener en cuenta la fecha en vigencia que especifica el juego.

Si en un sorteo del Sí o Sí hay más de un ganador, el monto total del premio se dividirá de forma equitativa entre ellos. Todos los boletos de Tinka válidos podrán participar en los sorteos de los miércoles y domingo.