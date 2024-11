Una denuncia de violación sexual que ocurrió en enero del 2023 ha emergido en el contexto del feminicidio de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, cuyos restos fueron encontrados en un condominio de Comas. La víctima, que se encontraba en el mismo lugar donde ocurrió el crimen, reveló detalles sobre su experiencia, lo que pone de manifiesto la ineficiencia del sistema de justicia ante los casos de violencia contra la mujer y de género en nuestro país.

La joven, que asistió a una reunión organizada por el policía en actividad Darwin Marx Condori Antezana (25), relató que, tras consumir una bebida, perdió la conciencia y luego despertó en el médico legista. Aquella noche, el policía ofreció pisco y otras bebidas a sus invitadas.

“Una de mis compañeras comenzó a sentirse mal y él le ofreció su cuarto para descansar. Yo no tomé licor, pero cuando intenté irme, uno de los amigos de Darwin (también policía) insistió en que me quedara y fue él quien me sirvió una bebida”, narró.

Un contexto de impunidad: jueza lo dejó libre

El caso de Sheyla ha conmocionado al país y las investigaciones apuntan a Condori Antezana como el principal sospechoso. Este suboficial PNP de tercera ya había enfrentado denuncias graves en el pasado. La joven que denunció la violación en el mismo condominio ha señalado que, a pesar de las evidencias, su caso no prosperó debido a la 'falta de pruebas', lo que permitió que el sospechoso continuara en libertad. “Me dijeron que fui violada y golpeada. El médico legista tomó fotos de las lesiones, pero el caso no procedió porque la jueza indicó que faltaban pruebas”, sostuvo la víctima.

Un patrón de violencia desde el 2023

Las denuncias contra Condori Antezana no son aisladas, pues esta violación grupal en 2023 ocurrió en el mismo condominio donde fue hallado el cuerpo de Sheyla. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el proceso judicial no avanzó, dejando a las víctimas en un estado de desamparo. Las demoras en el sistema judicial, evidenciadas por la cancelación de audiencias, han contribuido a la impunidad que rodea este caso, que tiene casi dos años.

La inacción de la justicia hizo que este hombre siga cometiendo abusos sexuales y que Sheyla fuera encontrada sin vida y sus restos en una maleta dentro del departamento de Darwin Condori, quien ahora se encuentra prófugo. Las imágenes de las cámaras de seguridad del condominio Las Praderas muestran al presunto asesino ingresando al edificio con la joven, quien no volvió a salir y fue reportada como desaparecida el 13 de noviembre.

ONU advierte aumento significativo de violencia de género

La Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió un informe reciente en el que advierte sobre el preocupante incremento de la violencia de género contra mujeres y niñas a nivel global durante el 2023. Este año, se ha registrado un aumento del 50% en comparación con el periodo anterior. Según las estadísticas proporcionadas, se estima que casi una de cada tres mujeres y niñas experimentará violencia física o sexual a lo largo de su vida, lo que resalta la gravedad de la situación.

Por tal motivo, ONU hace un llamado a los gobiernos para que implementen legislaciones que aseguren la rendición de cuentas de quienes cometen actos de violencia de género. Además, se enfatiza la importancia de desarrollar Planes de Acción Nacionales. Además, la ONU subraya la necesidad de financiar a organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, con el objetivo de apoyar a las sobrevivientes y proporcionarles los recursos esenciales para su proceso de recuperación.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.