El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, se pronunció luego del asesinato de Sheyla Muyami Condor de 26 años, la ciudadana que fue encontrada dentro de una maleta en el departamento del efectivo policial, Darwin Marx Condori Antezana, en el distrito de Comas. Asimismo, exigió al Gobierno implementar normas que permitan separar de manera inmediata los policías con antecedentes.

"La Policía Nacional del Perú ha sido afectada por la conducta de algunos de los integrantes que cometen acciones indebidas. Es menester tener una norma que permita alejarlos de servicio a estos elementos que han cruzado la línea y hoy son infractores de la ley. Hechos como la muerte y el descuartizamiento de una fémina a cargo de un efectivo policial, que ya tenía antecedentes disciplinarios, evidencia que necesitamos pasar al retiro de manera excepcional a estos efectivos policiales que no solo dañan a la institución, sino afectan a la sociedad y enlutan a las familias", manifestó.

PNP busca separar a policías con antecedentes

En un video que publicó en la PNP en su cuenta oficial X, el comandante Zanabria Angulo consideró necesario separar a las personas que integran la institución y que realizan acciones ilícitas, o tienen investigaciones iniciadas en su contra. Además, consideró que el sistema disciplinario policial es ineficaz.

"No es posible que miles de efectivos policiales diariamente se enfrentan contra la delincuencia pudiendo ofrendar sus vidas mientras que otras personas, que visten lamentablemente nuestro uniforme, lo enlutan haciendo cosas indebidas; por lo que es necesario separar la paja del trigo. Requerimos esta norma excepcional donde estas personas que tienen antecedentes e investigaciones delictivas y criminales sean separados, evitando que permanezca en la institución por lentitud procesal en los operadores de justicia y, en algunas maneras o formas, la ineficacia de nuestro sistema disciplinario policial", indicó.

"El resto del personal policial deben mantenerse ecuánime, tranquilo y confiado de que desarrollan sus tareas en el marco de la ley y no serán afectados por ninguna norma excepcional. Esperemos que sea claramente tomada esta decisión para que la propia Policía separe a los elementos de nuestra institución", agregó.

Madre de la víctima se pronuncia tras feminicidio

La madre de la víctima pidió la captura inmediata de Condori Antezana, quien se encuentra 'no habido' y exigió justicia a las autoridades.

"Quizá, al verlo detenido, me voy a sentir un poco tranquila, porque me siento totalmente destrozada. Quiero justicia, que atrapen a ese sujeto. Está andando suelto. Ese señor tenía una denuncia por violación, me pregunto ¿cómo le han permitido que siga trabajando en la Policía? Mi hija era una chica tranquila, le gustaba trabajar. Hemos comprado cosas con ella y ahora me la han matado, yo pido justicia", declaró la madre de la víctima.