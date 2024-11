Es detenido por cuarta vez en La Victoria y reta a policías: “Tengo que hablar con la fiscal, con ustedes no”

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó por cuarta vez en menos de tres meses a un delincuente reincidente, identificado como Humberto Quiroz Pisco, de 27 años, en el distrito de La Victoria, Lima. El sujeto, conocido por sus antecedentes criminales, fue detenido en esta nueva ocasión tras haber sido liberado en varias oportunidades pese a los crímenes cometidos.

El individuo fue arrestado nuevamente mientras intentaba cometer un acto delictivo en una zona comercial de La Victoria. Según fuentes policiales, este sujeto le robó de forma brusca el teléfono a una joven que se transportaba en un taxi por el distrito limeño, el mismo que ha experimentado un aumento en la criminalidad.

Delincuente fue detenido por cuarta vez en los últimos tres meses

Según el reporte policial, el delincuente había sido capturado en tres ocasiones anteriores, pero obtuvo su libertad poco después de cada detención. Esta situación ha incrementado la preocupación de los vecinos de La Victoria, quienes denuncian la creciente inseguridad en el distrito y exigen una respuesta más firme de las autoridades para detener estos actos criminales.

Asimismo, algo que llamó la atención de los agentes de la PNP fue la actitud que presentó el detenido, ya que, lejos de mostrarse sumiso durante la captura, este se dejó ver enojado y desafiante ante la autoridad. Quiroz Pisco no dudó en recriminar la detención y aseguró que saldría libre muy pronto, esto a pesar de tener antecedentes.

"La arreglé con dos miles y a la agraviada con 1.500. Yo tengo una pierna arriba. Ustedes son solo las personas que intervienen gente, con los que tengo que hablar son con los fiscales, no con ustedes", mencionó el criminal. "No estoy preso porque solamente he tenido dos intervenciones. Con ustedes no tengo nada que hablar, solamente son apoyo, tengo que hablar con la fiscal nada más", aseguró para referirse a una supuesta impunidad.

Hombre aprovechó el tráfico en avenida concurrida para cometer delitos. Foto: Captura RPP

Cámaras de seguridad de la Victoria tienen identificado a ladrón

Según informó el coronel PNP Carlos Alberto López, jefe del Escuadrón Verde, Quiroz aprovechaba la congestión vehicular para atacar violentamente a los ocupantes de los vehículos, esto para romper las ventanas y arrebatar sus celulares. Videos grabados por la Policía confirman su actuación criminal y su actitud desafiante y prepotente durante los delitos.

La captura se realizó en una intervención del Grupo Terna, que logró incautar en poder de Quiroz el celular de su última víctima. Tras ser capturado, el sujeto fue trasladado a la comisaría de La Victoria, donde será procesado nuevamente.