La propuesta de construir un tren eléctrico transcontinental en Sudamérica captó la atención en la última conferencia del Jueves Minero. Este proyecto, presentado por el arquitecto Robert Salameh y promovido por el Instituto de Ingenieros de Minas, involucra a 14 departamentos que recorren los Andes peruanos. La infraestructura ferroviaria promete conectar al Perú con otros países de la región, logrando mejoras significativas en las rutas de exportación y en el flujo turístico.

¿Qué propone el proyecto de crear un tren eléctrico transcontinental en Perú?

La propuesta visionaria de un tren eléctrico transcontinental pretende enlazar 11 regiones de la sierra de manera directa y 3 de manera tangencial, formando una franja del norte al sur del país para posteriormente expandirse a lo largo del continente.

“Se trata de Cajamarca, La Libertad, Áncash con Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac con Cusco, Arequipa con Puno, Moquegua y Tacna, y ramales hacia la selva y a la costa”, explicó Salameh en el evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

El objetivo central de esta infraestructura es conectar económicamente el interior del Perú con mercados internacionales, facilitando el movimiento de bienes y potenciando la industria minera y agrícola del país. La elección de estas regiones por parte del arquitecto no es mera casualidad, según indicó, los 14 departamentos que forman parte de la propuesta son responsables del 50% de las exportaciones del Perú, representando US$ 31.483 millones de los US$ 64.000 millones de exportaciones anuales, entre minería, hidrocarburos, agro y manufacturas.

Asimismo, el proyecto también favorecerá el turismo, debido a que el tren atravesará paisajes andinos, permitiendo que turistas de diversas partes de Sudamérica accedan a las maravillas naturales y culturales de Perú.

Entre las principales ventajas destacadas por la convención minera se destacó la mayor capacidad, operatividad, seguridad vial, formalización y economía de la infraestructura. El proyecto mejoraría las cadenas logísticas mineras del país, abriendo el paso para otros tipos de transporte multimodal y favorecería la interconexión internacional.

“Los ferrocarriles superan a las carreteras en capacidad, siendo hasta 12 veces mayores en carga, y en eficiencia, consumiendo la tercera parte de lo que consumen los camiones”, agregó Salameh.

El tren eléctrico transcontinental mejoraría el turismo en el interior del Perú. Foto: ChatGPT.





¿Cuánto costará la creación del tren eléctrico transcontinental?

La construcción de este tren eléctrico transcontinental representa un desafío considerable en términos de inversión y planificación. El autor de la propuesta calculó que la construcción de los aproximadamente 3.000 kilómetros de vías costaría US$ 9 millones, estimando unos US$ 3 millones por kilómetro.

El arquitecto Robert Salameh expuso en el Jueves Minero la propuesta de crear un tren eléctrico transcontinental en Perú. Foto: Captura Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.





¿Con qué países de Sudamérica se conectaría el Perú mediante este sistema de trenes?

El tren eléctrico transcontinental en Perú tiene el objetivo de ser una red que se extienda por Sudamérica, enlazando con países estratégicos del continente. Según sostuvo el arquitecto, las vías facilitarían la conexión desde el Canal de Panamá hacia Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay e integraría a Venezuela y las Guyanas. En tal contexto, el Perú sería un punto de intersección entre las vías.

“Perú es el escenario ideal para el desarrollo de la franja y la ruta no solo por su ubicación estratégica en Sudamérica, sino por los 22 acuerdos de libre comercio firmados con 58 países”, enfatizó.