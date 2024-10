Caso de policía abusado empieza a tener justicia: sentencian a 20 años de cárcel a 2 efectivos involucrados

A casi dos años de la violación sexual en grupo en las habitaciones de la Diveme, el policía agraviado empieza a tener justicia. En comunicación exclusiva con La República, el abogado defensor de la víctima, Gino Zamora, reveló que los dos implicados que cumplen prisión preventiva en el penal de Lurigancho fueron sentenciados con 20 años de cárcel.

"La Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria y San Luis, en una colaboración conjunta con nuestra parte, consiguió que el Juzgado Penal Colegio de la Corte Superior de Justicia de Lima dicte sentencia de 20 años a los suboficiales que están en la cárcel, por ser coautores del delito de violación sexual en su modalidad agravada", sostuvo Zamora. De esta manera, el suboficial de segunda Irving Guerra Herbozo y el suboficial de tercera Gilberto Riofrío Ramírez, seguirán permaneciendo en el Establecimiento Penitenciario Lurigancho para cumplir la condena. "Esta sentencia servirá para erradicar esa 'mística' o juego, como lo consideran, y que es autorizada por personal más antiguo", agregó a La República.

En cuanto a los demás involucrados en el caso de violación sexual, si bien fueron citados para declarar en calidad de testigos, el jurista indicó que siguen trabajando en la Diveme. No obstante, la Fiscalía deberá iniciar las diligencias contra los demás involucrados que han sido mencionados en la audiencia, de acuerdo a la declaración de los sentenciados.

Foto: composición LR/Carlos Contreras/LR

Terapia psicológica que ofreció el ministro del Interior a suboficial violentado fue falso: "No ha recibido ningún apoyo"

En un informe anterior, La República expuso que la víctima de violación sexual no recibió terapias psicológicas ni acompañamiento psicológico por parte del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Policía, pese al ofrecimiento público que hizo el titular del Mininter, Juan José Santiváñez, en ayudar al suboficial agraviado. De acuerdo, al jurista, su defendido tuvo que pagar sus propias terapias.

"Tengo entendido que la Inspectoría de la Policía no han hecho absolutamente nada. Solamente se han quedado con la responsabilidad de estos dos sentenciados, pero para determinar la responsabilidad de las demás personas no han iniciado absolutamente nada. Por más que el ministro del Interior haya dicho que va a tomar acciones, que va a prestar apoyo, en realidad, todo ha sido falso, pues el agraviado no ha recibido apoyo de nada, me refiero a la terapia psicológica, que debe estar llevando. El agraviado ha llevado terapia, pero pagado con su propio dinero", aseveró.

En relación con la identidad del supuesto violador: "Se tiene que llevar el proceso y determinar la responsabilidad de todos los agresores"

En relación con la información sobre de que los sentenciados Riofrío Ramírez y Guerra Herbozo sindicaron a un efectivo policial de Diveme como el autor del acto de violación ante el juez, el abogado defensor recordó que, de por medio, en todo proceso judicial está la presunción de inocencia, por lo que no se puede afectar los derechos o el debido proceso de las demás personas con una acusación hasta que no se determine que ha cometido el delito.

"No es que una persona sindique que tal persona ha cometido el delito para que sea prueba suficiente para determinar que él es culpable. Se tiene que llevar el proceso, se debe cumplir con las garantías. Esperamos que en este caso demore un poco menos, porque también hubo reprogramaciones por las declaraciones de los testigos, y que los investigados tengan la predisposición de esclarecer todo. Si bien es cierto, los sentenciados han dicho que existe una persona que ha cometido este delito, pero falta determinar también la responsabilidad de las demás personas que participaron del acto, los que lo agarraron de los brazos, de las piernas, los que lo golpearon, lo humillaron, los que se burlaron de él", finalizó Zamora.

