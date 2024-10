Perú entre los 3 mejores coros del mundo: delegación ganó medallas de oro en pop y folklore en el Sing for Gold The World Choral Cup. Foto: Voces del Sol

Perú entre los 3 mejores coros del mundo: delegación ganó medallas de oro en pop y folklore en el Sing for Gold The World Choral Cup. Foto: Voces del Sol

El coro peruano Voces del Sol ha alcanzado una de las mayores hazañas en su trayectoria al ganar dos medallas de oro en el prestigioso concurso Sing for Gold The World Choral Cup, celebrado en Barcelona. Esta competencia, organizada por Interkultur, reúne a coros de élite de distintas naciones. No obstante, la delegación peruana brilló en las categorías de pop y folklore, mostrando una excelencia artística que colocó al Perú entre los tres mejores coros del mundo.

Bajo la dirección de Claudia Rheineck y con el apoyo de un equipo comprometido y talentoso, la agrupación presentó un espectáculo impresionante que resonó con el jurado y el público. A través de una cuidadosa combinación de tradición y modernidad, el coro supo capturar el espíritu peruano en sus interpretaciones, llenando de emoción a quienes presenciaron su participación en Calella, Barcelona.

Perú entre los 3 mejores coros en todo el mundo

Lograr dos medallas de oro en un concurso de la magnitud del Sing for Gold The World Choral Cup no es tarea fácil. Esta competencia, que reúne a destacados coros de todo el mundo, es una plataforma donde el talento, la precisión y la pasión por la música coral son evaluados al más alto nivel.

Con su destacada participación en la categoría de pop, Voces del Sol presentó un repertorio vibrante y contemporáneo, combinando voces juveniles con una destreza artística que cautivó al jurado. De igual manera, en la categoría de folklore, el coro demostró su capacidad para interpretar ritmos y melodías tradicionales, rindiendo homenaje a la cultura peruana de una manera innovadora y profunda.

¿Quién es Claudia Rheineck, la directora del coro de Perú que ganó en el Sing for Gold The World Choral Cup?

Claudia Rheineck, la talentosa directora de Voces del Sol, es una figura fundamental en el éxito alcanzado por el coro peruano. Nacida en Lima, desde temprana edad, mostró inclinación hacia la dirección coral, y ha dedicado gran parte de su vida a formar nuevos talentos, desarrollando un enfoque pedagógico único y eficaz. Aunque de niña estudió ballet, a sus 15 años tenía claro que su futuro estaría más ligado a la música que al baile.

Rheineck ha sido reconocida por su habilidad para inspirar y motivar a los jóvenes, promoviendo valores como la disciplina y el trabajo en equipo. Gracias a su dirección, el coro Voces del Sol ha crecido en calidad y prestigio, participando en numerosas competencias internacionales y obteniendo premios destacados. A su lado, figuras como el pianista y arreglista Edgar Espinoza y el coreógrafo Raúl Romero Valle complementan la experiencia del coro, sumando la dimensión artística. En esta última competencia, además, contaron con la colaboración del renombrado músico Lucho Quequezana, quien añadió un toque especial a las interpretaciones del coro.

Coro peruano ganó el oro en las categorías pop y folklore. Foto: Voces del Sol

¿Qué es el Sing for Gold The World Choral Cup?

Sing for Gold The World Choral Cup es una de las competencias corales de mayor relevancia a nivel mundial. Organizada por la institución Interkultur, conocida por su compromiso con la difusión y promoción de la música coral, este concurso reúne a los mejores coros de todo el mundo, creando un espacio donde el talento y la diversidad cultural se encuentran. Luego de debutar en 2022, el festival volvió este 2024 en Calella, Barcelona.