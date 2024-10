Genaro Delgado Contreras es conocido por su rigurosa enseñanza en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Su enfoque hacia la educación ha captado la atención de sus alumnos, quienes comparten sus clases en redes sociales como YouTube o TikTok, volviéndolo viral. Fiel defensor de la importancia de combinar la teoría con la práctica, su carrera en la UNI, tanto como estudiante y luego como docente, es un ejemplo de dedicación a la ingeniería civil.

La popularidad que generaron las grabaciones de sus cátedras en plataformas digitales ha sido inesperada para él, quien reconoce que las redes no son su fuerte. Sin embargo, agradece que sus metodologías y enfoque pedagógico se compartan, demostrando que la enseñanza de la ingeniería civil de Perú puede llegar a otros países como México o Estados Unidos. Por su peculiar forma de enseñar, se ha convertido en un referente para los estudiantes que valoran su compromiso y el reto que implica superar sus cursos, donde la exigencia es una constante.

¿Quién es Genaro Delgado Contreras, el profesor más exigente de la UNI?

Genaro Delgado Contreras es un ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde también completó su maestría en gestión de proyectos. Nacido en el distrito de Barranco, en Lima, Perú, de madre docente y padre empresario de la construcción, su pasión por los números lo inspiró a ser profesor de matemáticas a temprana edad. Sin embargo, su profesora de dicho curso en el colegio lo motivó a aspirar a estudiar una carrera de ingeniería. Desde los 14 años, tuvo claro que su futuro estaría ligado a la construcción y la docencia.

“De niño, viajé con mi padre a muchos países como Brasil y Argentina. Lo acompañaba y él me animaba a ir a la obra para aprender y me sirvió ese conocimiento. Cuando ingresé a la UNI, había cosas que ya sabía. Ese fue un regalo de Dios, tener un padre empresario de la construcción con quien aprender la ingeniería de forma práctica y mi alma máter me sirvió para conocer el marco teórico y así enamorarme de la ingeniería civil”, señaló en una entrevista exclusiva para La República.

Antes de dedicarse a tiempo completo a la enseñanza, Delgado acumuló experiencia trabajando en importantes proyectos de construcción en el Perú, como las Torres de Limatambo y diversas obras de infraestructura eléctrica. Esta etapa le permitió entender la importancia de aplicar los conceptos teóricos en situaciones reales, una enseñanza que luego trasladaría a sus clases en la UNI. Para él, ser profesor no es solo un trabajo, es una vocación y un compromiso con el futuro de la ingeniería en el país.

¿Por qué se le conoce a Genaro Delgado como el profesor más exigente de la UNI?

La fama de Genaro Delgado como uno de los docentes más exigentes de la Universidad Nacional de Ingeniería no es casualidad. En las grabaciones de muchas de sus clases, que circulan en redes sociales como TikTok o YouTube, el profesor desafía constantemente a sus alumnos, buscando que cada uno de ellos interiorice profundamente los conceptos que enseña.

“En un examen hay 20s y 01s. Con un 20% de desaprobados estoy tranquilo, pero cuando ya hay un 50% también me tengo que analizar yo, entonces vuelvo a tomar el examen porque creo que en la ingeniería hay algo que no existe en otras carreras, que es la interiorización de los conceptos. Por ejemplo, tomo un examen parcial y todos sacan 4, 5 o 6. Les digo a ver, resuélvanme el examen y me lo entregan el lunes. Lo resuelven el lunes y obtienen 17 o 18. Entonces me dicen que no la vieron antes y yo digo que no es así, sino que lo que en una primera leída no se entiende, en una segunda sí, pero lo importante es que el alumno interiorice el concepto y, como dicen los psicólogos, se vaya hasta el inconsciente porque eso nunca más se olvida”, indicó para este medio.

Delgado utiliza métodos interactivos para hacer comprensibles conceptos complejos de la ingeniería, como la rigidez lateral o el momento de inercia, o situaciones como el gol de Roberto Carlos. A través de ejemplos prácticos, busca que sus alumnos comprendan la aplicación de la teoría en la realidad, destacando la importancia de la dualidad entre el conocimiento científico y la capacidad de aplicarlo en proyectos reales. Estos métodos, capturados en videos de TikTok y YouTube, han acumulado millones de visitas, mostrando a un profesor comprometido con el rigor académico y la excelencia.

Los videos de las clases del ingeniero Genaro Delgado se han popularizado en TikTok y Youtube. Foto.

¿Cómo decidió dejar de construir casas para dedicarse a “construir ingenieros”?

La decisión de Genaro Delgado de dedicarse a la enseñanza surgió de un conflicto personal o existencial. A pesar de disfrutar su trabajo en la construcción, sentía la llamada de la docencia. Fue en una conversación con un amigo sacerdote que encontró la motivación que necesitaba para tomar el camino de la enseñanza.

“Yo soy muy católico y cuando gané la plaza para la docencia en la UNI, tenía que viajar a trabajar a Huancayo como ingeniero residente. Debía irme a tiempo porque el trabajo es entrar a las 7 de la mañana y salir a las 10 de la noche, si es que se sale, porque la labor es hermosa, pero muy absorbente y de mucha responsabilidad. Así que me confesé con un amigo sacerdote y le explico mi situación. El pastor agarró la Biblia y me hizo leer un pasaje de cuando Jesús le dice a Pedro que lo siga y que desde ese momento sería pescador de hombres”, recuerda.

En ese momento entendió que, según sostuvo, Dios lo llamó para que deje de construir casas para construir vidas e ingenieros. Emocionado, señaló que no se arrepiente de la decisión que tomó. Desde entonces, ha trabajado incansablemente en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde ha formado a cientos de profesionales que hoy lideran proyectos importantes en el Perú y el extranjero. Genaro Delgado considera que, al enseñar, está contribuyendo a la construcción de un país mejor, una obra que, para él, es tan importante como cualquier proyecto de infraestructura.

El mayor reto de enseñar ingeniería civil en la UNI

En conversación con La República, Genaro Delgado reveló que el mayor reto que enfrenta como catedrático de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI es combinar la enseñanza de las ciencias puras, como la matemática, física, mecánica de materiales y termodinámica, con la parte práctica de la carrera.

“Un ingeniero que se queda en la teoría, lamentablemente, no es la razón de ser. Una cosa en la matemática, otra cosa es la física, pero cuando se llega a los cursos del séptimo al décimo ciclo ya no solamente es la parte teórica, sino la aplicación a la práctica y ese es el más grande reto que tengo. Muchos colegas son extraordinarios ingenieros, pero a la hora de enseñar pues no tienen la técnica y no se han preparado para ser profesores. A veces tomaba un examen y todos salían desaprobados, así que volví a tomar la prueba, aprobaban unos cuantos, pero ahí iba preguntando qué es lo que no entendían”, indicó.

Exigente, pero siempre pensando en que sus estudiantes reciban la mejor enseñanza, sostuvo que en más de una ocasión algún alumno lo ha sorprendido y que siempre debe existir una autocrítica, tanto del profesor como del estudiante.

“Acabo de tomar un examen en dinámica. Tengo un alumno que me he hecho un problema que tiene 20 y lo hizo con una solución que a mí no se me había ocurrido, pero comienzo a mirar su secuencia lógica y caramba, pues está bien. Y eso quizás es lo hermoso de la UNI, que cuando tomo un examen no sé qué va a pasar, yo planteo el examen. Claro que ha pasado alguna vez, que hay un problema que no me lo hace nadie. Eso sí me preocupa porque si ninguno puede resolverlo la falla puede estar en un error de interpretación o que se planteó mal el problema”, agregó.

¿Qué carreras se enseñan en la UNI?

Ingeniería Civil

Ingeniería Industrial

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería Ambiental

Ingeniería de Minas

Ingeniería Mecatrónica

¿Cuál es el puntaje mínimo necesario para ingresar a la UNI?

El puntaje mínimo requerido para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) depende de la modalidad de admisión y de la competencia entre los postulantes en cada examen. Por lo general, este puntaje suele ser de 9.00 puntos. No obstante, en carreras como ingeniería electrónica o eléctrica, el puntaje mínimo para obtener una vacante puede llegar a ser de 11.000 puntos.

¿Con qué universidades tiene convenio la UNI?

La UNI es una de las instituciones de educación superior que mantiene más convenios con centros de estudio alrededor del mundo, lo que facilita un intercambio académico dinámico y diverso. Alguna de ellas son: